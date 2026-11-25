Сабах 0:0 Барселона

Сабах и Барселона играят при резултат 0:0 в Баку в среща от петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Каталунците, които пропътуваха близо 4000 километра за този сблъсък, до момента имат три победи и една загуба, а днес търсят пети пореден успех във всички турнири. Домакините нямат никакъв опит на това ниво, но все пак вече постигнаха една победа в дебютното си участие в турнира, така че се надяват на резултат, който да влезе в историята им. Двата отбора никога до момента не са се срещали.

Отборът на Валдас Дамбраускас влиза в този двубой след убедителна победа на вътрешната сцена – успех с 5:1 над Сумгаит. Този резултат отрежда на тима трето място в елитното първенство на Азербайджан. Барселона пък надделя през уикенда с 3:2 над Виляреал и продължава да оглавява класирането в Ла Лига.

🚨 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 𝗫𝗜 🚨 https://t.co/hr9kRfExTr — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 25, 2026

Жоан Гарсия започва на вратата на каталунците, въпреки че имаше проблеми след мача с Виляреал. Габриел Жезус получава също шанс да стартира на върха на атаката. Бразилецът има само 60 игрови минути в последните шест мача, като изобщо не взе участие в срещите с Атлетико Мадрид и Виляреал. Антъни Гордън и Карим Адейеми ще му помагат по фланговете. Алехандро Балде започва като ляв бек вместо Кансело. Възстановеният Жул Кунде е по другия фланг на защитата, а Гави влиза в халфовата линия. Рафиня получава почивка и остава на пейката за началото, докато Ламин Ямал остана в Барселона заради лека контузия в глезена.

В състава на Сабах има четири промени в сравнение с мача с Викинг от предишния кръг. В състава влизат Хаял Алиев, Еривалдо Алмейда, Шандер Северина и Ду Кейрос.

Барселона от самото начало пое контрола над топката. Домакините обаче създадоха първата реална опасност. Това се случи в деветата минута, когато Алиев получи в наказателното поле и веднага стреля, но Гарсия спаси. В тази ситуация се оказа обаче, че е имало и засада, по-рано в хода на атаката.

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