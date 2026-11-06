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Марсилия изненада неприятно безгрешния дотук Леверкузен и ще посрещне Левски в по-добро настроение

  • 6 ное 2026 | 00:26
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Марсилия изненада неприятно безгрешния дотук Леверкузен и ще посрещне Левски в по-добро настроение

Следващият съперник на Левски в Лига ЕвропаМарсилия, поднесе една от изненадите на вечерта и победи с 1:0 като гост Байер (Леверкузен) в мач от четвъртия кръг на основната фаза на турнира. До този момент французите имаха само загуби, а „аспирините“ бяха с перфектен актив, но ОМ изигра доста стабилен мач и с много красив гол на алжирския национал Амин Гуири в 77-ата минута се поздрави с първи три точки.

Така Леверкузен падна до 7-о място с 9 точки, докато Марсилия все още е на незавидната 31-ва позиция с 3 пункта. Французите играят с Левски на „Велодром“ на 26 ноември.

Първият добър шанс в мача дойде за Марсилия, като в 7-ата Амин Гуири засече центриране и стреля опасно от наказателното поле, но стражът на домакините Марк Флекен успя да избие. Най-добрият шанс за Леверкузен през първото полувреме пък дойде в 43-ата минута, когато Мигел Гутиерес стреля опасн от границата на наказателното поле, а топката рикошира, но за късмет на гостите нацели напречната греда на Джефри Де Ланж.

Марсилия продължи да играе стабилно и през втората част. Жофри Кондогбия в 64-ата минута бе близо до попадение, но ударът му от границата на наказателното поле мина с малко встрани. Така се стигна до 77-ата минута, когато алжирският национал Амин Гуири напредна и със страхотен изстрел от дистанция не остави шансове на Флекен – 0:1 за Марсилия. До края Леверкузен натисна и Патрик Шик отправи няколко удара, "аспирините" така и не успяха да изравнят.

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Снимки: Imago

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