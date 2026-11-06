Целе удари Щурм в Австрия за историческа победа

Словенският Целе записа историческа първа победа в основната фаза на Лига Европа и срази с 3:2 като гост Щурм (Грац) в мач от 4-тия кръг на турнира. С два гола за гостите се отличи халфът Свит Сешлар, а за австрийците също на два пъти бе точен Умар Диаките, но това не бе достатъчно.

Така двата отбора са съседи в класирането, като Щурм заема ключовото 24-о място с 4 точки, а също с толкова е и Целе, който в момента е с по-лоша голова разлика.

Словенците излязоха напред в 29-ата минута, когато Свит Сешлар се възползва от грешка в отбраната на Валмир Матоши, излезе сам срещу стража на домакините и хладнокръвно отбеляза за 0:1. Десетина минути по-късно обаче Щурм изравни, когато след неразбирателство в защитата на Целе топката попадна в котдивоареца Умар Диаките, който с бомбен шут направи 1:1. В самия край на първата част обаче гостите пак поведоха. Бенямин Вербич се разписа за Целе след впечатляващ индивидуален рейд и много красив гол за 1:2.

TUKAJ JE! ZGODOVINSKA PRVA ZMAGA NK CELJE V UEFA EUROPA LEAGUE!!! 👑🔥 https://t.co/nlYSss1K4n — NK Celje (@NKCelje) November 5, 2026

Щурм стартираха силно след почивката и на няколко пъти можеше да изравни, но пропуски направиха Диаките и Йон Горенц-Станкович. Въпреки непрекъснатия им натиск, именно словенците се възползваха от ситуацията, като вкараха трети гол в 73-тата минута – ниският удар на Блаж Крамер беше отбит от страба на домакините Амар Хелац, но Сешлар реагира най-бързо и вкара топката в мрежата за втория си гол в мача - 1:3. Диаките успя да върне един гол в продължението на двубоя за 2:3. За повече обаче нямаше време и словенците се поздравиха с историческата победа.

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Снимки: Imago