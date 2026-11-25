Спортинг - Ман Юнайтед, Почетино прави четири промени

Манчестър Юнайтед гостува на Спортинг (Лисабон) в мач от петия кръг на Шампионската лига. Домакините се представят отлично до момента и спечелиха девет точки от предходните си четири двубоя, печелейки три срещи и допускайки само една загуба. “Лисабонските лъвове” създадоха отлични впечатления в гостуванията, но лош привкус остави домакинското поражение от ЛАСК. От своя страна “червените дяволи” продължават със слабото си представяне на всички фронтове. В Шампионската лига англичаните до момента имат две победи и две поражения. Загубите дойдоха в гостуванията на Атлетико Мадрид и Комо, а победите като домакин на Сабах и Рома. В последния двубой у дома те успяха да достигнат до трите точки, след като губеха 2:0 на почивката. Така днешната среща може да се окаже изключително важна, защото победа в нея ще даде сериозен тласък за преминаване в следващата фаза за всеки един от двата отбора.

Новият мениджър на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино, който дебютира през уикенда с кошмарна загуба с 4:0 от Ливърпул, прави четири промени в своя тим. Хари Магуайър се завръща в състава на мястото на представилия се много слабо Матайс Де Лихт, а Нусаир Мазрауи заменя Диого Далот на десния фланг. Амад също получава шанс от първата минута, заменяйки Патрик Доргу и заедно с Брайън Мбемо ще трябва да подкрепят оглавяващия атаката на тима Джошуа Зиркзее, който заема мястото на наказания Матеуш Куня.

🚨 TEAM NEWS 💙 Mauricio makes four changes from Sunday for tonight's #UCL match - come on United! 🇾🇪 https://t.co/9W7KcYaEr8 — Manchester United (@ManUtd) November 25, 2026

Наставникът на Спортинг Пауло Фонсека прави цели девет промени спрямо победата за Купата на Португалия през уикенда, когато даде почивка на голяма част от титулярите си. Единствено Сержи Алтимира и Луис Гилерме запазват местата си. Голямата изненада в португалския състав е оставането на пейката на опитния страж Руи Силва, а шанс под рамката получава Кайке Перейра.

O nosso 1️⃣1️⃣ inicial para hoje 📋 #SCPMUFC #UCL https://t.co/CfX1uFCouZ — Sporting CP (@SportingCP) November 25, 2026

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Снимки: Gettyimages