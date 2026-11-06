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Португалската сензация в ЛЕ обърна арменци за втора европейска победа

  • 6 ное 2026 | 01:01
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Португалската сензация в ЛЕ обърна арменци за втора европейска победа

Втородивизионният португалски тим на Торенсе изкова драматична победа с 3:2 срещу отбора на Арарат-Армения в среща от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа. Домакините изоставаха до самия край, но с две попадения в добавеното време осъществиха фамозен обрат. Двубоят в Лейрия предложи и по един червен картон за двата тима.

Това бе втори успех за португалците, които вече имат шест точки. Арменците пък пропиляха възможността да открият точковата си сметка и останаха с четири поражения от четири срещи.

Началото бе обещаващо за Торенсе и в 13-ата минута Хорхе Агире откри след подаване на Хави Васкес. Само дванадесет минути по-късно обаче голмайсторът получи червен картон и остави своите с човек по-малко.

Гостите се възползваха и в 41-вата минута Карен Мурадян изравни след асистенция на Жирайр Шагоян.

След почивката Арарат-Армения стигна и до пълен обрат. В 58-ата минута Бруно Уилсон се разписа след подаване на Артур Серобян и направи 2:1 за гостите.

В 76-ата минута обаче вратарят Жоао Бравим бе изгонен и численият паритет бе възстановен.

Истинската драма настъпи в добавеното време. В третата му минута Хави Васкес изравни, а само две минути по-късно Муса Драме нанесе последния удар за крайното 3:2.

В следващия кръг Торенсе ще приеме Селтик на 26 ноември (четвъртък) от 22:00 часа българско време. Арарат-Армения от своя страна ще търси първите си точки при гостуването на РБ Залцбург в същия ден от 19:45 часа.

СНИМКА: Football Autopsie// TWITTER

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