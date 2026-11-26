Треньорът на Викинг: Вървим в правилната посока

Старши треньорът на Викинг Мортен Йенсен остана горд от представянето на своите футболисти въпреки загубата с 0:2 при гостуването на Атлетико Мадрид в Шампионската лига. Норвежкият специалист отчете прогреса на отбора си и подчерта, че неговите възпитаници постепенно се адаптират към високото ниво на най-престижния европейски клубен турнир.

„Мисля, че това е добра крачка напред за Викинг при гостуванията в турнира. Срещу Астън Вила ни изнесоха истински урок. Тук се противопоставихме много по-добре в единоборствата, боравехме много по-добре с топката, бяхме смели в различните фази на играта, но след това нивото ни спадна малко и в двете наказателни полета. Именно там сме по-доминантни в норвежкото първенство, но на това ниво те наказват. Без съмнение обаче има много неща, от които сме доволни след най-трудното ни гостуване в основната фаза на Шампионската лига“, заяви Йенсен.

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Запитан за факта, че Викинг е имал по-висок процент на владение на топката от Атлетико, норвежкият специалист отговори:

„Мисля, че много футболисти правят крачки в правилната посока. Много футболисти заслужават положителна оценка, въпреки че загубихме с 0:2 от един от най-силните отбори в Шампионската лига през последните десет години.“

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Йенсен разкри и подробности за разговора си с Диего Симеоне след последния съдийски сигнал.

„За мен е чест да се съревновавам с такива треньори. Беше много приятно след мача. Проведохме кратък разговор и беше хубаво да му пожелая успех. Мисля, че имаше няколко интересни неща, за които разговаряхме. Той изглежда като победител, който същевременно е приятен и симпатичен човек.“

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Снимки: Gettyimages