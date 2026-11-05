Виктория (Пилзен) взе първи точки

Виктория (Пилзен) стигна до първите си точки в основната фаза на Лига Европа за този сезон. Чехите, които миналия кръг загубиха от Левски, победиха Лилестрьом с 1:0 като гост.
Домакините владееха топката в началото на двубоя, но Виктория поведе в десетата минута. Подаване на Палишак бе пресечено, Хросовски великолепно изведе Принс Аду и той се разписа. След попадението чехите доминираха до края на полувремето. Те обаче не успяха да стигнат до втори гол, а една от причините бяха отличните изяви на вратаря Понтус Далберг.
След почивката Лилестрьом подобри играта си и създаде някои положения, а съперникът им се дръпна назад да пази преднината си. Въпреик това по-добрите положения бяха пред вратата на Далберг, който направи блестящо спасяване, за да отклони топката в гредата след удар на Амар Мемич, а в друга ситуация Рубен Габриелсен блокира изстрел на Черв на голлинията.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago