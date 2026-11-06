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Палачът на ЦСКА от Лига Европа удари Апоел (БШ), Йоан Стоянов остана извън групата

  • 6 ное 2026 | 00:23
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Палачът на ЦСКА от Лига Европа удари Апоел (БШ), Йоан Стоянов остана извън групата

Отборът на ОФИ Крит се върна на победния път в Лига Европа, след като надви Апоел (Беер Шева) с 2:0 в среща от четвъртия кръг на основната фаза. Двубоят се проведе в Букурещ на стадион "Рапид-Гюлещи", където израелците приемат европейските си съперници. Българският национал Йоан Стоянов остана извън групата на символичните домакини.

С успеха гърците събраха шест точки, след като прекъснаха серията си от две последователни поражения в надпреварата. Апоел от своя страна продължава да няма победа и остана само с точката от нулевото равенство срещу Динамо (Загреб) в откриващия кръг.

Гостите показаха отрано, че имат сериозни намерения да вземат всичко от срещата. Тиаго Нус пропусна да накаже грешка на израелската отбрана, а след това Таксиархис Фунтас разтресе напречната греда с удар от дистанция.

Натискът все пак даде резултат във втората минута на добавеното време на първата част. Никос Атанасиу изпълни свободен удар, Офир Марсиано не успя да се справи убедително, а Ахилеас Пунгурас се възползва и прати топката в мрежата.

След почивката гърците нанесоха и втория си удар. В 56-ата минута Фунтас този път намери пътя към гола с впечатляващ изстрел от дистанция и доближи своите до трите точки.

В самия край ОФИ можеше да оформи и класиката, но попадение на Танасис Андруцос бе отменено заради засада след намесата на ВАР. Така резултатът остана 2:0 в полза на гостите.

В следващия кръг Апоел (Беер Шева) ще гостува на Бешикташ на 26 ноември (четвъртък) от 19:45 часа българско време. В същия ден от 22:00 часа ОФИ Крит ще приеме Андерлехт.

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