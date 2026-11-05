11-те на Левски и Ягелония, Веласкес залага на състава от Пилзен

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Станаха ясни титулярните състави на Левски и Ягелония, които се изправят един срещу друг в двубой от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа. Мачът на Националния стадион "Васил Левски" стартира в 19:45 часа.

"Сините" излизат с амбицията да запишат втори пореден успех в турнира след победата с 2:1 при гостуването на Виктория (Пилзен). Отборът на Хулио Веласкес има четири точки след първите три кръга и заема 17-ото място във временното класиране.

Поляците са с точка по-малко и със сигурност ще бъдат пределно мотивирани да си тръгнат като победители от София.

Веласкес не прави нито една промяна спрямо 11-те от сблъсъка в Пилзен. На вратата започва Светослав Вуцов, а четиримата в отбрана са Алдаир, Димитров, Макун и Майкон. В халфовата линия ще действат Мубарик, Груич и Сержиньо. Сула и Бала ще атакуват по двете крила, а Рейналдо повежда нападението на "сините".

Наставникът на гостите Адриан Сиемиенец запазва шестима от футболистите, стартирали срещу Андерлехт (0:3) преди две седмици. Това са вратарят Славомир Абрамович и полевите Родриго Консейсао, Гилерме Монтоя, Андерс Клинге, Кайетан Шмит и Ник Прелец.

Левски - Ягелония



Стартови състави:

Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон, 19. Мехди Мубарик, 8. Марко Груич, 35. Сержиньо, 22. Мазир Сула, 17. Евертон Бала, 7. Рейналдо;

Ягелония: 50. Славомир Абрамович, 27. Родриго Консейсао, 3. Душан Стоинович, 44. Апостолос Константопулос, 23. Гилерме Монтоя, 11. Хесус Имаз, 6. Тарас Романчук, 19. Андерс Клинге, 10. Джереми Агбонифо, 7. Кайетан Шмит, 99. Ник Прелец.

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