Милан има лоши спомени от гостуванията в Гърция

Милан е изправен пред сериозно изпитание в Лига Европа. Днес „росонерите“ гостуват на Олимпиакос в двубой от петия кръг на основната фаза на турнира. Срещата на стадион „Георгиос Караискакис“ е от 19:45 часа българско време, а италианският гранд се нуждае от положителен резултат, за да не усложни допълнително задачата си по пътя към елиминациите.

Отборът на Рубен Аморим заема незавидното 28-о място в класирането с едва 3 точки, докато гръцкият гранд е шести с актив от 10 точки. Олимпиакос все още няма поражение в надпреварата, след като записа три победи и едно равенство.

Милан демонстрира две коренно различни лица от началото на сезона. Докато в Серия „А“ тимът показва възходяща форма, представянето му на европейската сцена е разочароващо. Единственият успех на „росонерите“ в Лига Европа дойде при гостуването на РБ Залцбург (4:0), докато срещу Бенфика (0:2), Борнемут (0:3) и Ференцварош (0:2) италианците не успяха дори да отбележат гол.

През уикенда Милан разгроми Фрозиноне с 5:1 в първенството, но радостта от убедителния успех бе помрачена от контузията на Лука Модрич. Хърватският ветеран няма да бъде на разположение на Аморим за гостуването в Гърция. Сериозните кадрови проблеми на португалския специалист могат да го принудят да направи редица промени в стартовия състав. Сред очакваните отсъстващи са още Страхиня Павлович, Матео Габия, Алексис Салемакерс, Самуел Чуквуезе и Рубен Лофтъс-Чийк.

Олимпиакос, от своя страна, се утвърди като един от най-стабилните отбори в турнира. Гърците са загубили само един от последните си 13 мача в Лига Европа, като в девет от тях са запазили мрежата си суха. В предишния кръг тимът завърши 0:0 с Рен, след като спечели първите си три срещи.

Историята също не е на страната на Милан. Седемкратният европейски клубен шампион никога не е печелил при визита на гръцки съперник в европейските клубни турнири. Последното гостуване на Олимпиакос през декември 2018 година завърши със загуба с 1:3, която коства на „росонерите“ продължаването напред в Лига Европа.

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Снимки: Gettyimages