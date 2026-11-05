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Съставите на Милан и Ференцварош, Владимиров пак е на пейката

  • 5 ное 2026 | 19:00
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Съставите на Милан и Ференцварош, Владимиров пак е на пейката

Отборите на Милан и Ференцварош излизат един срещу друг на „Джузепе Меаца“ в двубой от четвъртия кръг на Лига Европа.

Милан приема неудобния Ференцварош в търсене на задължителна победа
Милан приема неудобния Ференцварош в търсене на задължителна победа

Рубен Аморим е извършил цели шест промени в стартовия състав на Милан след успеха с 3:1 в дербито с Интер от Серия "А". Освен това българският защитник Валери Владимиров за пореден път е на пейката на тима, чакайки своя официален дебют. На вратата наказаният капитан Майк Менян е заменен от Лоренцо Ториани. В отбрана новите имена са на Филипо Терачано и Давиде Бартезаги за сметка на Марио Хила и Страхиня Павлович. В халфовата линия отсъства Лука Модрич, който е заменен от Ардон Яшари. По двата фланга са предпочетени Омари Хътчинсън и Алфаджо Сисе пред Диего Морейра и Кристиан Пулишич. На върха на атаката остава Гонсало Рамош, а зад него е Адриен Рабио, който за първи път излиза с капитанската лента на отбора. Гостите от Ференцварош са подредени в 4-3-3 с Кристофер Закариасен, Лени Джоузеф и Велко Бирманчевич в предни позиции.

Милан: Ториани, Ф. Терачано, Де Винтер, Диавара, Бартезаги, Хътчинсън, Яшари, Муса, Сисе, Рабио, Рамош

Ференцварош: Дибуш, Осват, Ремакерс, Гомес, Каду, Беро, Наги, Корбу, Закариасен, Джоузеф, Бирманчевич

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Снимки: Gettyimages

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