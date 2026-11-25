Съставите на Брюж и Ливърпул

Брюж приема Ливърпул на "Ян Брейдел" в двубой от петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Домакините са в серия от 11 поредни срещи без загуба във всички турнири, докато мърсисайдци, окрилени от гръмката победа в дербито с Манчестър Юнайтед, търсят трети пореден успех.

В миналия кръг английския тим допусна първата си загуба в ШЛ, след като отстъпи с 2:3 в гостуването си на Фенербахче. Брюж има същия актив в надпреварата, колкото и именития си съперник - 9 точки. Белгийският шампион е в серия от три поредни победи в ШЛ. Брюж обаче има само един успех в последните си 20 сблъсъка с английски тимове

Ливърпул и Брюж са изиграли два европейски финала помежду си — през 1976 г. за Купата на УЕФА и през 1978 г. за Купата на европейските шампиони (КЕШ), като и в двата случая английският гранд печели трофея.

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Андони Ираола е направил три промени в сравнение с дербито с Манчестър Юнайтед. Джереми Фримпонг, Трей Ниони и Виктор Муньос влизат на местата на Вирджил ван Дайк, Алексис Мак Алистър и Рио Нгумоа. Роналд Араухо се мести в центъра на защитата до Жереми Жаке. Доминик Собослай извежда отбора с капитанската лента. Коди Гакпо и Райън Гравенберх пропускат и този двубой заради контузии.

Иван Леко залага на абсолютно същия състав, както и при победата с 5:1 над Мехелен преди няколко дни. Сензацията Николо Тресолди, който има 16 гола в 18 мача за Брюж във всички турнири, води атаката на домакините.

Брюж: Зомер, Сабе, Спилеерс, Мехеле, Сейс, Потс, Ванакен, Форбш, Ветлесен, Льомарешал, Тресолди

Ливърпул: Алисон, Фримпонг, Жаке, Араухо, Керкез, Ниони, Собослай, Муньос, Виртц, Баркола, Исак

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Снимки: Imago