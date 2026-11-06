Динамо (Загреб) нанесе първа загуба на Съндърланд в Лига Европа

Хърватският шампион Динамо (Загреб) записа успех с 2:0 като гост на Съндърланд в двубоя помежду им от четвъртия кръг на основната фаза в Лига Европа. За „черните котки“ това е първа загуба изобщо в този турнир.

Любопитното е, че загребчани отстъпваха сериозно както в притежанието на топката, така и в отправените удари, но за разлика от своя опонент, успяха да реализират две от головите си положения. Те поведоха в резултата в 22-рата минута, когато Лука Стойкович се разписа с хубаво воле след изпълнение на корнер. Другият им гол дойде в 39-ата минута, като тогава Дион Бельо копна топката над вратаря Робин Рьофс след асистенция именно на Стойкович. От друга страна, домакините нямаха никакъв късмет в този мач. Те нацелиха три греди чрез Тома Мюние, Рейнилдо Мандава и Кевин Дансо, а в 47-ата минута ВАР отмени гол на Уилсон Исидор заради негова засада.

…but I can’t help falling in love with you 💙𝓭 https://t.co/2KTKumRepH — GNK Dinamo (@gnkdinamo) November 5, 2026

Така Динамо събра актив от 7 точки, колкото има и Съндърланд, като заради головата разлика хърватите са 9-и в класирането, а англичаните – 11-и.

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Снимки: Gettyimages