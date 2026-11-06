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Бенфика продължава без грешка

  • 6 ное 2026 | 00:40
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Бенфика продължава без грешка

Бенфика записа четвърта поредна победа и е без грешка от началото на основната фаза на Лига Европа. Португалците спечелиха с 3:1 домакинството си на Лех и са първи в класирането поради отличната си голова разлика, като само Борнемут и Ференцварош имат поддържат темпото им и са с по 12 точки.

Тимът на Марко Силва поведе още в шестата минута, когато пробив на Шелдеруп завърши с центриране. Матеуш Лис пропусна, но Рафа Силва бе на точното място, за да открие резултата. Бенфика редеше атака след атака и не е ясно как поляците не получиха втори гол до почивката.

След почивката доминацията на "орлите" продължи, но вторият гол падна чак в 67-ата минута. Тогава Джанлука Престиани направи развинти защитата на гостите и завърши с прекрасен удар. Португалците сякаш решиха, че прекалено лесно ще спечелят и подариха един гол на съперника. Баренечеа изведе Лео Бенгтсон на празна врата и резултатът стана 2:1. Това не промени много ситуацията на терена, а Бенфика стигна до трето попадение в края, когато Георгий Судаков се разписа.

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Снимки: Imago

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