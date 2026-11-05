Борнемут продължава без грешка след обрат в Прага

Втора поредна вечер английски отбор постигна победа в Прага. Вчера Арсенал победи Славия в Шампионската лига, а днес Борнемут се справи със Спарта в Лига Европа, макар и успехът да дойде трудно. "Черешките" са без грешка във второто по сила състезание на УЕФА и записаха седма поредна победа във всички турнири.

Старши треньорът на гостите Марко Розе бе направил осем промени от победата над Лийдс през уикенда и отборът му имаше проблеми през първото полувреме. Брунес пропусна великолепен шанс да изведе домакините напред още в началото. Люис Кук пък пропусна дузпа за "черешките" след половин час игра. Спорта заслужено поведе в 35-ата минута след прекрасен гол на Ебрима Сингате. Радостта на чехите обаче бе кратка, тъй като секунди след подновяването на играта Тобиас Гудал бе изгонен за втори жълт картон.

WWWW @EuropaLeague 👏 https://t.co/RO60CtB87Z — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) November 5, 2026

Още на почивката Розе започна да вкарва някои от основните си играчи и резервите обърнаха мача. Тайлър Адамс изравни в 57-ата минута след грешка в защитата на домакините. Девет минути преди края на редовното време Евалилсон се разписа след прекрасен удар, а Раян отбеляза трето попадение за гостите в края.

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Снимки: Imago