Борнемут продължава без грешка след обрат в Прага

Втора поредна вечер английски отбор постигна победа в Прага. Вчера Арсенал победи Славия в Шампионската лига, а днес Борнемут се справи със Спарта в Лига Европа, макар и успехът да дойде трудно. "Черешките" са без грешка във второто по сила състезание на УЕФА и записаха седма поредна победа във всички турнири.
Старши треньорът на гостите Марко Розе бе направил осем промени от победата над Лийдс през уикенда и отборът му имаше проблеми през първото полувреме. Брунес пропусна великолепен шанс да изведе домакините напред още в началото. Люис Кук пък пропусна дузпа за "черешките" след половин час игра. Спорта заслужено поведе в 35-ата минута след прекрасен гол на Ебрима Сингате. Радостта на чехите обаче бе кратка, тъй като секунди след подновяването на играта Тобиас Гудал бе изгонен за втори жълт картон.
Още на почивката Розе започна да вкарва някои от основните си играчи и резервите обърнаха мача. Тайлър Адамс изравни в 57-ата минута след грешка в защитата на домакините. Девет минути преди края на редовното време Евалилсон се разписа след прекрасен удар, а Раян отбеляза трето попадение за гостите в края.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago