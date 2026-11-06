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Селтик най-после победи в Лига Европа след голово шоу с Бешикташ

  • 6 ное 2026 | 01:20
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Отборът на Селтик спечели с 3:2 домакинството си на Бешикташ от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа. Така шотландският шампион прекрати черната си серия от три загуби в турнира, докато поражението е първо за турския гранд в него.

Любопитното е, че всичките пет гола дойдоха през второто полувреме. Гостите бяха тези, които поведоха в 54-тата минута, като тогава Сам Джонстън спаси дузпата на Жуниор Олайтан, който обаче стигна пръв до избитата топка и я добута във вратата със своята добавка. Преднината им обаче се запази само осем минути, тъй като Калъм Озмънд изравни с шут по земя от дъгата на наказателното поле. В 78-ата минута Камило Дуран получи пас от Калъм Макгрегър, преодоля Александер Нюбел и с удара си направи обрата пълен. В 85-ата минута Оркун Кьокчу възстанови равенството с прекрасния си далечен шут. Само две минути по-късно обаче Камило Дуран беше точен отблизо и така с втория си гол донесе победата на „детелините“.

Така Бешикташ е 8-и в класирането с актив от 7 точки, докато Селтик се изкачи на 32-рата позиция след първите си 3 пункта.

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Снимки: Gettyimages

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