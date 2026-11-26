Ювентус преследва четвърта победа в Лига Европа срещу познат съперник

Ювентус ще се опита да направи поредната крачка към директното класиране за осминафиналите на Лига Европа. Довечера възпитаниците на Лучано Спалети приемат кипърския Омония (Никозия) в двубой от петия кръг на основната фаза на турнира. Срещата на „Алианц Стейдиъм“ в Торино е от 22:00 часа българско време.

„Бианконерите“ заемат 5-о място в класирането с актив от 10 точки, докато кипърският шампион е 18-и с 6 точки. Италианският гранд все още няма поражение в надпреварата, като евентуален успех ще затвърди позициите му в челната осмица, осигуряваща директно участие в осминафиналите.

За разлика от колебливото си представяне в Серия „А“ през този сезон, Ювентус демонстрира значително по-голяма постоянство на европейската сцена. Тимът стартира кампанията си с разгромна победа с 5:0 над НЕК Неймеген, след което надделя над Селта и завърши 2:2 с Рен. В предишния кръг „старата госпожа“ спечели с 2:1 при гостуването си на АЗ Алкмаар, като Тюн Копмайнерс се разписа срещу бившия си отбор.

Ювентус влиза в предстоящия двубой с повишено самочувствие и след убедителния успех с 4:0 над Венеция в италианското първенство. Лучано Спалети обаче продължава да изпитва кадрови затруднения. Пиер Калюлю и Николас Гонсалес не взеха участие в последната тренировка с основната група заради физически проблеми, докато Керим Алайбегович се включи в заниманието след индивидуална загрявка.

Една от най-сериозните заплахи за защитата на Омония ще бъде Ник Волтемаде. Германският нападател има три гола и две асистенции в четирите си срещи в Лига Европа през настоящата кампания, като е участвал пряко в отбелязването на поне едно попадение във всеки от двубоите.

Кипърският тим, воден от норвежкия специалист Хенинг Берг, започна обещаващо участието си в основната фаза с две победи, но впоследствие допусна две последователни поражения. В последния кръг Омония отстъпи с 1:3 пред НЕК Неймеген. Особено внимание заслужава френският нападател Лоис Диони, който се разписа в последните три мача на отбора във всички турнири.

Историята е категорично на страната на Ювентус. Италианският гранд е спечелил и четирите си досегашни официални срещи с Омония – в турнира за Купата на европейските шампиони през сезон 1977/78 и в Купата на УЕФА през сезон 1999/2000. Нещо повече, „бианконерите“ имат седем победи в седем мача срещу кипърски съперници.

Ювентус никога не е губил домакински двубой в Лига Европа от създаването на турнира в настоящия му вид през 2009 година, като балансът му е шест победи и девет равенства. В четвъртък отборът на Спалети ще има отлична възможност да продължи тази серия и да се доближи до една от основните си цели на европейската сцена през сезона.

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Снимки: Gettyimages