НЕК обърна Омония за втора поредна победа

НЕК Неймеген обърна и победи с 3:1 Омония (Никозия) в 4-ти мач за двата отбота от основната фаза на Лига Европа. Със силно второ полувреме нидерландците вкараха три безответни гола на съперника си, след като губеха на полувремето. С два гола за НЕК се отличи Бриан Линсен (50‘, 76‘), а ключово се оказа и влизането на ветерана Душан Тадич.

Така нидерландците вече са със 7 точки. Омония пък инкасира втора поредна загуба и остават със 6 пункта.

Win at 𝒉𝒐𝒎𝒆 🥰 #NECOMO 3-1 https://t.co/1h8K8FLNHr — N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) November 5, 2026

Омония излезе напред в 23-ата минута, за да излязат най-накрая напред в резултата, когато Панайотис Андреу изведе добре френския нападател Лоис Диони, а той с прецизен удар преодоля стража на домакините Гонсало Кретаз за 0:1. Така приключи и първото полувреме.

През втората част обаче НЕК се мобилизира и направи пълен обрат. След корнер Бриан Линсен се откъсна от своя пазач и с глава вкара в 50-ата минута за 1:1. В 74-ата минута нидерландците поведоха, след като ударът на влезлия като резерва Душан Тадич от границата на наказателното поле бе спасен от страба на Омония Томас Камински, но Клемент Бишоф вкара с точна добавка за 2:1. Само две минути по-късно бе оформен и крайният резултат, когато Линсен вкара втория си гол в двубоя и се разписа за 3:1 след асистенция на Тадич.

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Снимки: Imago