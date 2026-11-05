Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Велика победа на Европейски Левски, Стоянчов герой!
  1. Лига Европа
  2. Ювентус

АЗ Алкмаар 0:1 Ювентус, Копмайнерс се разписа срещу бившия си отбор

  • 5 ное 2026 | 22:03
  • 1905
  • 0
АЗ Алкмаар 0:1 Ювентус, Копмайнерс се разписа срещу бившия си отбор

Ювентус води с 1:0 в гостуването на нидерландския АЗ Алкмаар в мач от четвъртия кръг на основната фаза в Лига Европа. В 19-ата минута Тюн Копмайнерс откри за "бианконерите". Двата тима влизат в двубоя разделени само от една точка в класирането. Ювентус заема 7-о място в таблицата със 7 точки след две победи и едно равенство, като е отбелязал 9 гола и е допуснал 3. В миналия кръг от Европа торинци завършиха 2:2 срещу Рен, а през уикенда надделяха с 2:0 над Наполи в Серия А. Домакините от АЗ Алкмаар са на 10-а позиция с 6 точки (2 победи и 1 загуба). В последния си европейски мач нидерландците разгромиха Арарат-Армения с 4:0 като гост, но в местното първенство отстъпиха с 0:1 на Аякс в последния си мач.

Най-любопитният интригуващ детайл около срещата е, че един срещу друг да се изправят братята Тюн Копмайнерс от Ювентус и капитанът на домакините Пеер Копмайнерс, като и двамата са титуляри за отборите си в халфовата линия.

Това е първи официален мач между АЗ Алкмаар и Ювентус в европейските турнири. Статистиката показва, че АЗ е без загуба у дома в последните си 17 мача в Европа, както и в последните си 5 мача срещу италиански съперници (4 победи и 1 равенство). От своя страна Ювентус също няма загуба срещу нидерландски тимове в турнира (2 победи и 1 равенство).

И двата тима имат сериозни проблеми с контузени играчи. За домакините поради контузии двубоя пропускат Кийс Смит, Джиз Хорнкамп и Стийе Резинк. Нидерландците излизат във формация 4-3-3, като атаката им ще водят Кeлвин Стенгс, Мекс Мердинк и Ро-Зангело Даал.

За Ювентус извън сметките са Франсиско Консейсао, Кенан Йълдъз, Аркадиуш Милик, Мануел Локатели, Кефрен Тюрам, Камил Грабара, Мехмет Зеки Челик, Уестън Маккени и Николас Гонсалес.

Лучано Спалети е направил няколко промени в сравнение с победата над Наполи. Ник Волтемаде и Рандал Коло Муани отново ще играят заедно, като французинът ще е в ролята на по-изнесен напред. Подкрепа в атака ще им оказват Керим Алайбегович и Андреа Камбиазо, който заменя Уестън Маккени. В средата на терена наставникът залага на Тюн Копмайнерс и Папе Сар, предпочетен пред Дъглас Луис.

Oще в 5-ата минута Рандал Коло Муани получи добър извеждащ пас и напредна, но ударът му мина встрани.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Лигата на конференциите: Стартираха нови девет мача

Лигата на конференциите: Стартираха нови девет мача

  • 5 ное 2026 | 22:12
  • 4815
  • 1
Комо постави куп постижения с изумителната си победа в ШЛ

Комо постави куп постижения с изумителната си победа в ШЛ

  • 5 ное 2026 | 20:17
  • 2227
  • 0
Милан отново се издъни в Лига Европа, а Ференцварош остана безгрешен

Милан отново се издъни в Лига Европа, а Ференцварош остана безгрешен

  • 5 ное 2026 | 21:39
  • 10512
  • 11
Следете Лига Европа със Sportal.bg: Играят се късните срещи

Следете Лига Европа със Sportal.bg: Играят се късните срещи

  • 5 ное 2026 | 22:16
  • 9238
  • 0
Невероятният тим от езерото Комо - от цирка на Бъфало Бил до историческото 9:1

Невероятният тим от езерото Комо - от цирка на Бъфало Бил до историческото 9:1

  • 5 ное 2026 | 18:41
  • 1844
  • 2
Разминаване в срока бави новия договор на Кирил Десподов с ПАОК

Разминаване в срока бави новия договор на Кирил Десподов с ПАОК

  • 5 ное 2026 | 18:11
  • 1358
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Панатинайкос 0:0 ЦСКА, "червените" със силна игра и две ситуации в началото

Панатинайкос 0:0 ЦСКА, "червените" със силна игра и две ситуации в началото

  • 5 ное 2026 | 22:00
  • 33053
  • 45
Юноша реши полския ребус за Левски, "сините" летят в Европа

Юноша реши полския ребус за Левски, "сините" летят в Европа

  • 5 ное 2026 | 21:39
  • 122210
  • 418
Сираков: Ако мечтите свършат, трябва да се отказваме от футбола

Сираков: Ако мечтите свършат, трябва да се отказваме от футбола

  • 5 ное 2026 | 22:04
  • 2693
  • 4
Веласкес: Феноменална победа!

Веласкес: Феноменална победа!

  • 5 ное 2026 | 22:15
  • 1801
  • 2
Милан отново се издъни в Лига Европа, а Ференцварош остана безгрешен

Милан отново се издъни в Лига Европа, а Ференцварош остана безгрешен

  • 5 ное 2026 | 21:39
  • 10512
  • 11
На живо от „Арена София“ : Барселона се откъсна след силна трета четвърт

На живо от „Арена София“ : Барселона се откъсна след силна трета четвърт

  • 5 ное 2026 | 20:00
  • 4042
  • 0