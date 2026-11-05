АЗ Алкмаар 0:1 Ювентус, Копмайнерс се разписа срещу бившия си отбор

Ювентус води с 1:0 в гостуването на нидерландския АЗ Алкмаар в мач от четвъртия кръг на основната фаза в Лига Европа. В 19-ата минута Тюн Копмайнерс откри за "бианконерите". Двата тима влизат в двубоя разделени само от една точка в класирането. Ювентус заема 7-о място в таблицата със 7 точки след две победи и едно равенство, като е отбелязал 9 гола и е допуснал 3. В миналия кръг от Европа торинци завършиха 2:2 срещу Рен, а през уикенда надделяха с 2:0 над Наполи в Серия А. Домакините от АЗ Алкмаар са на 10-а позиция с 6 точки (2 победи и 1 загуба). В последния си европейски мач нидерландците разгромиха Арарат-Армения с 4:0 като гост, но в местното първенство отстъпиха с 0:1 на Аякс в последния си мач.

Най-любопитният интригуващ детайл около срещата е, че един срещу друг да се изправят братята Тюн Копмайнерс от Ювентус и капитанът на домакините Пеер Копмайнерс, като и двамата са титуляри за отборите си в халфовата линия.

Това е първи официален мач между АЗ Алкмаар и Ювентус в европейските турнири. Статистиката показва, че АЗ е без загуба у дома в последните си 17 мача в Европа, както и в последните си 5 мача срещу италиански съперници (4 победи и 1 равенство). От своя страна Ювентус също няма загуба срещу нидерландски тимове в турнира (2 победи и 1 равенство).

🔴 Our XI taking on Juventus 📣 Bekijk de wissels in ons liveblog: https://t.co/T0R662Aa1b #AZAlkmaar #azjuv #UEL #TheFutureIsOurs https://t.co/XkvfXfOL8q — AZ (@AZAlkmaar) November 5, 2026

И двата тима имат сериозни проблеми с контузени играчи. За домакините поради контузии двубоя пропускат Кийс Смит, Джиз Хорнкамп и Стийе Резинк. Нидерландците излизат във формация 4-3-3, като атаката им ще водят Кeлвин Стенгс, Мекс Мердинк и Ро-Зангело Даал.

За Ювентус извън сметките са Франсиско Консейсао, Кенан Йълдъз, Аркадиуш Милик, Мануел Локатели, Кефрен Тюрам, Камил Грабара, Мехмет Зеки Челик, Уестън Маккени и Николас Гонсалес.

Gli 1️⃣1️⃣ titolari scelti da mister Luciano Spalletti per la sfida di questa sera 📜 #AZJuve #UEL https://t.co/lTsfPAdbCL — JuventusFC (@juventusfc) November 5, 2026

Лучано Спалети е направил няколко промени в сравнение с победата над Наполи. Ник Волтемаде и Рандал Коло Муани отново ще играят заедно, като французинът ще е в ролята на по-изнесен напред. Подкрепа в атака ще им оказват Керим Алайбегович и Андреа Камбиазо, който заменя Уестън Маккени. В средата на терена наставникът залага на Тюн Копмайнерс и Папе Сар, предпочетен пред Дъглас Луис.

Oще в 5-ата минута Рандал Коло Муани получи добър извеждащ пас и напредна, но ударът му мина встрани.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages