Съставите на ПСЖ и Рома: Дембеле, Мален и Дибала са на пейката

Отборите на Пари Сен Жермен и Рома излизат един срещу друг на „Парк де Пренс“ в един от най-вълнуващите мачове от днешната програма на петия кръг от основната фаза на Шампионската лига.

ПСЖ - Рома е гаранция за голеада

Луис Енрике е извършил три промени сред титулярите си след успеха с 3:2 над Ница в Лига 1. В центъра на защитата се завръща Уилиан Пачо за сметка на Люка Ернандес. В халфовата линия Витиня е предпочетен пред Уарен Заир-Емери. В атака Сени Маюлу е преместен вляво след контузията на Дезире Дуе и така в нейния център е поставен Феран Торес, а Манес Аклиуш запазва мястото си на десния фланг. Това означава, че голямата звезда Усман Дембеле отново е на пейката.

The XI tonight! ⚔️ #UCL I #PSGRoma I @EASPORTSFC https://t.co/gcxOxe3Kar — Paris Saint-Germain (@PSG_English) November 25, 2026

Междувременно, Джан Пиеро Гасперини е предприел цели шест промени в стартовия си състав след победата с 5:1 над Парма в Серия "А". В центъра на защитата този път титуляр е Еван Ндика, а не Леонардо Балерди. На десния фланг Емануеле Лули е заменен от Уесли, а в средата на терена Браян Кристанте е отстъпил мястото си на Мартен де Роон. Атаката е изцяло обновена, като централен нападател е Сантиаго Кастро, зад когото действат Матиас Соуле и Николо Пизили. Така Донийл Мален, Пауло Дибала и Родриго Мора са оставени като резерви.

Our Starting XI for #PSGRoma 🐺 #ASRoma #UCL https://t.co/JdghHMElQF — AS Roma English (@ASRomaEN) November 25, 2026

ПСЖ: Сафонов, Хакими, Забарний, Пачо, Мендеш, Невеш, Витиня, Фабиан, Аклиуш, Торес, Маюлу

Рома: Свилар, Манчини, Ндика, Ермосо, Уесли, Де Роон, Ману Коне, Молина, Соуле, Пизили, Кастро

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Снимки: Gettyimages