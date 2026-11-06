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Роял Юнион обърна Селта и продължи успешната си серия в Лига Европа

  • 6 ное 2026 | 00:45
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Отборът на Роял Юнион СЖ осъществи обрат и спечели с 2:1 гостуването си на Селта в мач от четвъртия кръг на основната фаза в Лига Европа. Така белгийският тим продължава да е без загуба в турнира, а испанците допуснаха третото си поражение в него.

Домакините взеха ранен аванс в 12-ата минута, когато Пабло Дуран финтира Мазир Сила и се разписа със своя удар. В 35-ата минута Бесфорт Дзенели се възползва от страхотно подаване на Адем Зорган и успя да възстанови равенството. В 49-ата минута шведът комбинира именно с алжиреца, след което направи същото и с Кевин Родригес, а накрая с шут по земя отбеляза втория си гол в двубоя. В 80-ата минута той можеше да оформи своя хеттрик от дузпа след игра с ръка на Хави Родригес, но Йонуц Раду спаси изпълнението му от бялата точка.

Така Роял Юнион СЖ събра 10 точки в актива си и се изкачи на четвъртото място в класирането, където Селта се смъкна на 27-ата позиция със своите 3 пункта.

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Снимки: Gettyimages

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