Сенси към феновете на ЦСКА: Превърнахте нашия нов дом в експлозия от емоции и любов

Звездата на ЦСКА Стефано Сенси използва социалните мрежи, за да благодари на "червените" привърженици за подкрепата, която те оказаха на отбора по време на вчерашното домакинство на Славия. Това беше първи мач след реконструкцията на стадион "Българска армия", но играчите на Маркус Гиздол не успяха да зарадват своите фенове, завършвайки при нулево равенство с "белите".

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"Вчера опитахме всичко, което можахме, записахме общо 40 удара, но понякога топката просто не иска да влезе. Вчера беше първата стъпка в нашия нов дом, който вие, феновете, превърнахте в експлозия от емоции и любов за този отбор. Благодаря отново!", написа Сенси в "Инстаграм".

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