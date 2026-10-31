Стойчо Младенов: Левски има комплекс от нас, по традиция винаги ги побеждаваме

Легендата на ЦСКА Стойчо Младенов коментира откриването на обновения стадион „Българска армия“, както и представянето на „червените“ в първия им двубой на съоръжението. Бившият наставник на армейците изрази задоволството си от новия дом на клуба и отправи любопитно послание към Левски преди следващото Вечно дерби.

„Новият стадион е едно бижу. Всички се радваме и сме щастливи, че най-после имаме такъв дом, какъвто заслужаваме“, заяви Младенов.

ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

Той коментира и представянето на ЦСКА, като изрази мнение, че отборът е заслужавал да стигне до победата.

„За мача мога да кажа, че доминирахме през цялото време, просто не успяхме да вкараме гол. Загубата на две точки може да се коригира в следващите мачове с повече победи“, добави бившият треньор на „червените“.

Ефектни хореографии белязаха първия мач на новата "Българска армия"

Младенов не пропусна да засегне и темата за съперничеството с Левски, като демонстрира увереност преди следващия сблъсък между двата столични гранда.

„По традиция винаги си побеждаваме Левски. Имат комплекс от нас. Надявам се отново да победим, както сме го правили много пъти“, завърши Стойчо Младенов.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google