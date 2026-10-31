Тунчев за новата „Армия“: Дай Боже всекиму такъв стадион!

Бившият футболист на ЦСКА Александър Тунчев изрази възхищението си от обновения стадион „Българска армия“. Той похвали клуба за модерното съоръжение и подчерта, че българският футбол се нуждае от повече подобни стадиони, за да се развива.

„Дай Боже всекиму такъв стадион! Нещо невероятно са направили от ЦСКА. Удобство за всички фенове. Колкото до самия мач, мисля, че всеки един футболист би искал да стъпи и да играе на такъв терен“, заяви Тунчев.

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Бившият защитник на „червените“ обърна внимание и на значението на модерната инфраструктура за развитието на футбола у нас.

„Като треньор и бивш играч бих казал, че ако искаме да растем, трябва да направим повече такива стадиони“, допълни той.

Тунчев беше сред бившите футболисти на ЦСКА, които взеха участие в церемонията по откриването на обновената „Българска армия“. Той не скри вълнението си от възможността отново да бъде редом до някои от най-големите имена в историята на клуба.

„Наистина е чест и удоволствие да бъда редом до такива знаменити футболисти и отново да ги видя на зеления терен, дори да е само за едно представяне“, завърши Александър Тунчев.

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