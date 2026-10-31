Гиздол: Такова нещо не съм виждал в кариерата ми

Наставникът на ЦСКА Маркус Гиздол бе разочарован от равенството 0:0 срещу Славия при откриването на стадион “Българска армия”. Специалистът сподели, че никога досега в кариерата му не е виждал толкова блокирани удари за неговия тим.

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“Топката не искаше да влезе във вратата. Не мога да си спомня мач в кариерата ми с толкова много блокирани удари. Трябва да се справяме с такива неща. Не е резултатът, който искахме, но трябва да продължаваме да работим. Хубаво е за нас, че имаме такъв стадион. Щастлив съм, че този процес е готов. Имаше толкова много работа по подготовката за откриването. Всеки един футболист искаше да покаже най-доброто от себе си, но може би някой не се чувстваха най-добре. Всеки искаше да даде радост на феновете”, каза Гиздол.

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“Много сериозни предизвикателства ни предстоят. Имаме само няколко дни за подготовка, но знаем как да направим нещата. Сега трябва да се възстановим по най-добрия начин. Не успяхме да се отблагодарим по най-добрия начин, но ще го направим занапред”, допълни германецът.

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