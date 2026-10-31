Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА

Вальо Илиев: Дълго чакахме днешния ден

  • 31 окт 2026 | 22:35
  • 641
  • 2

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев бе радостен от завръщането на тима на стадион “Българска армия”. Вальо смята, че новото съоръжение е прекрасно.

ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал
ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

“Всички чакахме доста дълго време днешния ден. Прекрасно съоръжение. Само похвали за човекът, който е факторът да се създаде това нещо”, започна Илиев.

Феновете на ЦСКА благодариха на собственика на клуба
Феновете на ЦСКА благодариха на собственика на клуба

“Не успяхме да отбележим гол, в детайли старши треньорът може да даде повече. Мисля, че над 20 удара имахме, но просто днес топката не влизаше, като обичаме да казваме. За нас всеки двубой е предизвикателство в позитивен аспект. Ние сме професионалисти и не трябва да разделяме седмиците си на по-трудни или по-леки. Работим по един и същи начин. Имаме потенциал и качество. Днес не успяхме да победим, но гледаме напред”.

Гиздол: Такова нещо не съм виждал в кариерата ми
Гиздол: Такова нещо не съм виждал в кариерата ми

“Очакваме до няколко дни Цварц да започне да тренира с отбора. За Перейра ни трябва повече конкретика. Огромно благодаря на феновете. Надявам се тази подкрепа да продължава, защото ние имаме нужда от нея”, каза още директорът.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Кирил Домусчиев скочи на Георги Иванов заради "явен слугинаж към определен отбор"

Кирил Домусчиев скочи на Георги Иванов заради "явен слугинаж към определен отбор"

  • 31 окт 2026 | 18:30
  • 22558
  • 246
ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

  • 31 окт 2026 | 21:29
  • 110572
  • 847
Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

  • 31 окт 2026 | 18:33
  • 109916
  • 363
Новата „Армия“ на крака за Любо Пенев! Стадионът скандира името на легендата

Новата „Армия“ на крака за Любо Пенев! Стадионът скандира името на легендата

  • 31 окт 2026 | 18:15
  • 21234
  • 22
Дебрецен се похвали с повиквателна на Пламен Андреев

Дебрецен се похвали с повиквателна на Пламен Андреев

  • 31 окт 2026 | 17:58
  • 3685
  • 3
Стилиян Петров и Мартин Петров вече са на "Армията"

Стилиян Петров и Мартин Петров вече са на "Армията"

  • 31 окт 2026 | 17:55
  • 1754
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

  • 31 окт 2026 | 21:29
  • 110572
  • 847
Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

  • 31 окт 2026 | 18:33
  • 109916
  • 363
Гиздол: Такова нещо не съм виждал в кариерата ми

Гиздол: Такова нещо не съм виждал в кариерата ми

  • 31 окт 2026 | 21:53
  • 27584
  • 35
Милан пак постави Интер на колене, "нерадзурите" останаха далеч от нов обрат

Милан пак постави Интер на колене, "нерадзурите" останаха далеч от нов обрат

  • 31 окт 2026 | 23:43
  • 13004
  • 8
Барселона 6:1 Алавес, баските с почетен гол

Барселона 6:1 Алавес, баските с почетен гол

  • 31 окт 2026 | 23:37
  • 7813
  • 50
Турция е в шок! Гьозтепе на Мъри срази Фенербахче насред Истанбул

Турция е в шок! Гьозтепе на Мъри срази Фенербахче насред Истанбул

  • 31 окт 2026 | 20:17
  • 39448
  • 36