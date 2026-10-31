Вальо Илиев: Дълго чакахме днешния ден

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев бе радостен от завръщането на тима на стадион “Българска армия”. Вальо смята, че новото съоръжение е прекрасно.

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“Всички чакахме доста дълго време днешния ден. Прекрасно съоръжение. Само похвали за човекът, който е факторът да се създаде това нещо”, започна Илиев.

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“Не успяхме да отбележим гол, в детайли старши треньорът може да даде повече. Мисля, че над 20 удара имахме, но просто днес топката не влизаше, като обичаме да казваме. За нас всеки двубой е предизвикателство в позитивен аспект. Ние сме професионалисти и не трябва да разделяме седмиците си на по-трудни или по-леки. Работим по един и същи начин. Имаме потенциал и качество. Днес не успяхме да победим, но гледаме напред”.

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“Очакваме до няколко дни Цварц да започне да тренира с отбора. За Перейра ни трябва повече конкретика. Огромно благодаря на феновете. Надявам се тази подкрепа да продължава, защото ние имаме нужда от нея”, каза още директорът.

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