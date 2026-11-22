Живко Желев: Беше много важно да вземем мача

Старши треньорът на ОФК Хасково Живко Желев сподели мнението си за успеха с 3:1 над Загорец (Нова Загора) в последното домакинство на „червените“ за 2026 година.

„Беше много важно да вземем мача, защото бяхме в много лоша серия. Стана много отворен двубой в края. В последните минути, както спечелихме, можехме и да го загубим. По-чистите ситуации през второто полувреме бяха в наша полза. Отбелязахме много хубав втори гол“, сподели Желев.

Двубоят можеше да се развие и по-различно.

„Ако те бяха повели през първото полувреме, когато удариха греда, ставаше друг мач. Миналата седмица можехме да спечелим, но загубихме. Сега поне взехме трите точки, което е много важно. В Ямбол няма какво да губим“, добави Живко Желев.

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