11-те на ЦСКА и Славия, новата "Армия" препълнена час преди мача

Слушай на живо: ЦСКА - Славия

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА и Славия, които излизат в мач от 14-ия кръг на efbet Лига.

Това не е обикновенна среща, а двубой за историята, защото с него "червенте" откриват най-модерното спортно съоръжение в България - стадион "Българска армия".

Програмата стартира три часа преди мача, а 90 минути преди двубоя над 18 200 запалянковци заеха своите места на уникалното бижу. За откриването му пристигнаха най-големите живи легенди на ЦСКА, които бяха подобаващо посрещнати от привържениците.

Иначе в съставите на двата тима няма изненади. Домакините са без контузения Цварц и възстановения Гбамен. Вторият е на пейката, тъй като в центъра на отбраната стартираха тандемът Иванов-Родригес.

"Белите" пък са без своя титулярен централен нападател Владимир Николов, който не е в групата. В негово отсъствие атаката поведе Йоан Борносузов.

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 14. Иванов, 32. Родригес, 17. Мартино, 6. Жордао, 7. Ебонг, 8. Сенси, 11. Брахими, 28. Питас, 9. Годой

СЛАВИЯ: 99. Андонов, 87. Фераресо, 5. Малембана, 4. Савич, 24. Марин, 20. Варела, 73. Минчев, 95. Милетич, 17. Казълджиев, 27. Балде, 9. Борносузов

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