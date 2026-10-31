Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Биг Санга герой за Левски, много важна победа за "сините" - коментирайте с Миро Будинов в студиото
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА

11-те на ЦСКА и Славия, новата "Армия" препълнена час преди мача

  • 31 окт 2026 | 18:29
  • 11439
  • 63
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Славия

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА и Славия, които излизат в мач от 14-ия кръг на efbet Лига.

Това не е обикновенна среща, а двубой за историята, защото с него "червенте" откриват най-модерното спортно съоръжение в България - стадион "Българска армия".

Програмата стартира три часа преди мача, а 90 минути преди двубоя над 18 200 запалянковци заеха своите места на уникалното бижу. За откриването му пристигнаха най-големите живи легенди на ЦСКА, които бяха подобаващо посрещнати от привържениците.

Иначе в съставите на двата тима няма изненади. Домакините са без контузения Цварц и възстановения Гбамен. Вторият е на пейката, тъй като в центъра на отбраната стартираха тандемът Иванов-Родригес.

"Белите" пък са без своя титулярен централен нападател Владимир Николов, който не е в групата. В негово отсъствие атаката поведе Йоан Борносузов.

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 14. Иванов, 32. Родригес, 17. Мартино, 6. Жордао, 7. Ебонг, 8. Сенси, 11. Брахими, 28. Питас, 9. Годой

СЛАВИЯ: 99. Андонов, 87. Фераресо, 5. Малембана, 4. Савич, 24. Марин, 20. Варела, 73. Минчев, 95. Милетич, 17. Казълджиев, 27. Балде, 9. Борносузов

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Кирил Домусчиев скочи на Георги Иванов заради "явен слугинаж към определен отбор"

Кирил Домусчиев скочи на Георги Иванов заради "явен слугинаж към определен отбор"

  • 31 окт 2026 | 18:30
  • 6940
  • 68
Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

  • 31 окт 2026 | 18:33
  • 70890
  • 284
Новата „Армия“ на крака за Любо Пенев! Стадионът скандира името на легендата

Новата „Армия“ на крака за Любо Пенев! Стадионът скандира името на легендата

  • 31 окт 2026 | 18:15
  • 6082
  • 5
Дебрецен се похвали с повиквателна на Пламен Андреев

Дебрецен се похвали с повиквателна на Пламен Андреев

  • 31 окт 2026 | 17:58
  • 1751
  • 0
Стилиян Петров и Мартин Петров вече са на "Армията"

Стилиян Петров и Мартин Петров вече са на "Армията"

  • 31 окт 2026 | 17:55
  • 904
  • 4
"Армията" ври и кипи, усетете уникалната акустика, 18 000 се чуват като 180 000 (видео)

"Армията" ври и кипи, усетете уникалната акустика, 18 000 се чуват като 180 000 (видео)

  • 31 окт 2026 | 17:52
  • 10002
  • 37
Виж всички

Водещи Новини

Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

  • 31 окт 2026 | 18:33
  • 70890
  • 284
Доста европейски клубове ще завидят на новия терен на ЦСКА, ето как изглежда (снимки+видео)

Доста европейски клубове ще завидят на новия терен на ЦСКА, ето как изглежда (снимки+видео)

  • 31 окт 2026 | 17:07
  • 15495
  • 53
Манчестър Юнайтед сам се би в Лондон, Челси просто прибра трите точки

Манчестър Юнайтед сам се би в Лондон, Челси просто прибра трите точки

  • 31 окт 2026 | 16:31
  • 24427
  • 42
Веласкес: Футболистите ми имат страхотен характер

Веласкес: Футболистите ми имат страхотен характер

  • 31 окт 2026 | 18:49
  • 1523
  • 4
Новата „Армия“ на крака за Любо Пенев! Стадионът скандира името на легендата

Новата „Армия“ на крака за Любо Пенев! Стадионът скандира името на легендата

  • 31 окт 2026 | 18:15
  • 6082
  • 5