Стоичков дойде на "Армията"

Най-големият български футболист Христо Стоичков вече е в ложата на стадион "Българска армия". Носителят на "Златната топка" е сред VIP личностите в Борисовата градина за откриването на новия дом на ЦСКА.

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Двубоят на "червените" срещу Славия започва в 19:45 ч. Именно от "Армията" Камата потегли за големия футбол през 80-те години на миналия век, а впоследствие стана легенда на Барселона и голмайстор на Мондиал'94.

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