Стилиян Петров и Мартин Петров вече са на "Армията"

Футболните легенди Мартин Петров и Стилиян Петров вече заеха местата си на обновения стадион „Българска армия“.

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Двете емблематични фигури на българския футбол са сред ВИП гостите на специалното събитие, а заедно с тях на трибуните вече е и спортният журналист Георги Банов.

Присъствието на Мартин и Стилиян Петров е още един символичен момент за ЦСКА и неговите привърженици. Двама футболисти, оставили ярка следа в историята на българския футбол и червения клуб, отново са част от голям празник, свързан с „червената“ общност.

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