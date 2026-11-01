Мартин Петров: "Армията" може да се конкурира със стадионите в по-големите европейски първенства

Бившият български национал Мартин Петров сподели емоциите от събота вечер, когато се завърна в обновения дом на ЦСКА - стадион "Българска армия". Петров похвали собственика на отбора и "всички замесени" за страхотно свършената работа и изключително модерното съоръжение, на което могат да се радват всички привърженици на спорта в България.

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"Емоция, вълнение, най-вече когато влязох на стадиона. В първите 5-10 минути се чудих дали съм в България. Уникално е, искам да поздравя собственика на отбора и всички хора, които бяха замесени в този проект. Този стадион не само футболни мачове може да приема, а всичко това са само позитиви за българския спорт като цяло. Всички чакахме с нетърпение това да се случи. В цяла България през цялата седмица за това се говореше. Все още има дечица, а и възрастни хора предполагам, които не са спали снощи от емоции. Заслужаваше си чакането. Свалям шапка за всичко постигнато. Оттук нататък е важно стадионът да продължи да се поддържа, призовавам и феновете да го пазят, защото от самите тях зависи как ще изглежда стадионът занапред", коментира Петров пред БНТ.

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Бившият национал направи и сравнение със стадионите в Европа и сподели, че новото съоръжение на ЦСКА по никакъв начин не отстъпва.

"С ръка на сърцето мога да потвърдя, че стадионът, с този си капацитет, абсолютно може да се конкурира със стадионите в по-големите европейски първенства", категоричен бе врачанинът, след което коментира и атмосферата и носталгията по старото съоръжение и даде пример с Атлетико Мадрид.

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"Тази нотка ще си я има винаги, това е "Армията", както например и на Атлетико Мадрид се случи. Там доста от феновете не бяха съгласни с новия стадион, но живеем в такива времена. Самото усещане, за родители, за деца … това са позитивни усещания, които са ОК като цяло. Кадрите и спомените ми се върнаха вчера за тези моменти от моята игра на старата "Армия". Моментите се върнаха назад и ми се насълзиха очите", коментира бившият играч на Манчестър Сити.

Според Мартин Петров битката за титлата в efbet Лига тази година е изключително равностойна, а новият стадион не дава "хендикап" на "червените" спрямо преките им конкуренти.

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"В крайна сметка всичко се решава на терена, видяхте че Славия бяха добре позиционирани, създадоха проблеми на ЦСКА, а накрая дори изпуснаха дузпа. Отборите, които идват да играят на "Армията", ще се раздават още повече срещу ЦСКА. Битката ще бъде оспорвана до самия край на шампионата. Разбира се, аз се надявам ЦСКА да си постигне целта. Оттук нататък за самия клуб следва най-трудното, защото в един момент емоциите ще отшумят, феновете трябва да продължат да пълнят стадиона. Пожелавам им успех, но оттук нататък ще е по-трудно.

Определено в момента отборът стои добре на терена, има доста неща, които могат да се подобрят, но треньорът най-добре си знае. Смятам, че има подобрение в играта. Вчера резултатът не беше такъв, какъвто очаквахме, но има доста мачове до края на първенството", добави Петров.

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