Радуканов: Нямам думи за стадиона

Бившият играч и наставник на ЦСКА Милен Радуканов бе много радостен от откриването на новия стадион “Българска армия”. Специалистът свали шапка на хората, които са отговорни за реализацията на съоръжението.

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“Очаквам да доживеем пак времена да бием европейски грандове, както едно време и да имаме същите успехи. Нямам думи за стадиона просто. Шапка свалям на хората, които са направили това нещо и също базата, за да могат децата ни да играят при добри условия”, каза Радуканов.

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