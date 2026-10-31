Ефектни хореографии белязаха първия мач на новата "Българска армия"

Феновете на ЦСКА създадоха страхотна атмосфера за първия мач на отбора на обновения стадион „Българска армия“. Привържениците на „червените“ впечатлиха с ефектни хореографии. В центъра на първата бе посланието „Това е Армията“.

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С нея феновете показаха своята любов към клуба и превърнаха завръщането на ЦСКА на емблематичния стадион в още по-специален момент.

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Втората хореография показа четирите етапа от историята на "Армията" - АС 23, след това стадионът, който събира около 32 000 зрители. Третото изображение е от "Армията" в доскорошния ѝ вид, а четвъртата снимка от сегашния вид на стадиона.

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