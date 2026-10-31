Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА

Ефектни хореографии белязаха първия мач на новата "Българска армия"

  • 31 окт 2026 | 19:46
  • 2470
  • 3

Феновете на ЦСКА създадоха страхотна атмосфера за първия мач на отбора на обновения стадион „Българска армия“. Привържениците на „червените“ впечатлиха с ефектни хореографии. В центъра на първата бе посланието „Това е Армията“.

6 Новият стадион на ЦСКА

С нея феновете показаха своята любов към клуба и превърнаха завръщането на ЦСКА на емблематичния стадион в още по-специален момент.

23 ЦСКА : Славия I

Втората хореография показа четирите етапа от историята на "Армията" - АС 23, след това стадионът, който събира около 32 000 зрители. Третото изображение е от "Армията" в доскорошния ѝ вид, а четвъртата снимка от сегашния вид на стадиона.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Кирил Домусчиев скочи на Георги Иванов заради "явен слугинаж към определен отбор"

Кирил Домусчиев скочи на Георги Иванов заради "явен слугинаж към определен отбор"

  • 31 окт 2026 | 18:30
  • 14444
  • 162
ЦСКА 0:0 Славия, Лапоухов спаси дузпа

ЦСКА 0:0 Славия, Лапоухов спаси дузпа

  • 31 окт 2026 | 20:21
  • 47389
  • 320
Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

  • 31 окт 2026 | 18:33
  • 84815
  • 341
Новата „Армия“ на крака за Любо Пенев! Стадионът скандира името на легендата

Новата „Армия“ на крака за Любо Пенев! Стадионът скандира името на легендата

  • 31 окт 2026 | 18:15
  • 14692
  • 17
Дебрецен се похвали с повиквателна на Пламен Андреев

Дебрецен се похвали с повиквателна на Пламен Андреев

  • 31 окт 2026 | 17:58
  • 3191
  • 2
Стилиян Петров и Мартин Петров вече са на "Армията"

Стилиян Петров и Мартин Петров вече са на "Армията"

  • 31 окт 2026 | 17:55
  • 1273
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Славия, Лапоухов спаси дузпа

ЦСКА 0:0 Славия, Лапоухов спаси дузпа

  • 31 окт 2026 | 20:21
  • 47389
  • 320
Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

  • 31 окт 2026 | 18:33
  • 84815
  • 341
Стоичков: Може би никога не съм се вълнувал така

Стоичков: Може би никога не съм се вълнувал така

  • 31 окт 2026 | 20:02
  • 5368
  • 18
Турция е в шок! Гьозтепе на Мъри срази Фенербахче насред Истанбул

Турция е в шок! Гьозтепе на Мъри срази Фенербахче насред Истанбул

  • 31 окт 2026 | 20:17
  • 12693
  • 11
Байерн 1:0 Борусия (Д), Кейн изпусна дузпа

Байерн 1:0 Борусия (Д), Кейн изпусна дузпа

  • 31 окт 2026 | 20:25
  • 5731
  • 8
Новата „Армия“ на крака за Любо Пенев! Стадионът скандира името на легендата

Новата „Армия“ на крака за Любо Пенев! Стадионът скандира името на легендата

  • 31 окт 2026 | 18:15
  • 14692
  • 17