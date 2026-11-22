Господин Мирчев: И аз нося вина за състоянието на отбора, защото се хвърлихме за Аматьорската купа

Атлетик (Куклен) направи равенство 0:0 като домакин срещу Нефтохимик в двубой от Югоизточната Трета лига. Това бе общо четвърти пореден мач за Баските във всички турнири – 2 за първенство и 2 за Аматьорската купа, в който не допуснаха поражение.

„Според мен и равенството е добър резултат с оглед на факта, че играем сряда – събота и има доста натрупана умора.

Основни футболисти, като Лебанов, Джонджуров, Хининг Якоби и Мерт Салимехмед не взеха участие поради различни причини – контузии и прекалена умора“, коментира старши треньорът Господин Мирчев пред официалния сайт на Атлетик (Куклен).

„Смятам, че и аз нося вина за моментното състояние на отбора с оглед на това че, играем и за Аматьорската купа, където сме на областен финал. Предприех този риск, за да хвърлим усилия за Купата“, добави още специалистът.

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