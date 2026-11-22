Димитър Трендафилов: Пропуснахме да спечелим две точки

1:1 приключиха в Търговище, местния Светкавица и Бенковски (Исперих). Срещата е от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Хикс в Търговище

Димитър Трендафилов, треньор на Бенковски коментира пред клубния сайт.

„Пропуснахме да спечелим две точки, макар че пък взехме една като гост на труден и неудобен противник. Съжалявам, че не затворихме мача, тъй като и при 1:0 имахме ситуации и след това при 1:1. Но продължаваме да прибавяме точки и се стараем да извличаме максимума от всеки мач. Имах доста кадрови проблеми за двубоя, тъй като петима футболисти липсваха. Не играха Янчо Андреев, Радослав Димитров, Марин Петков, Георги Дичев и Павел Георгиев. Освен това направих и принудителна смяна, тъй като отново болки почувства Димитър Иванов. И петимата играха титуляри в сряда срещу Септември (Тервел), което наложи за мача в Търговище да разчитам на някои момчета, които играят за първи път. В сряда играем за Аматьорската купа срещу Аксаково – дано момчетата издържат, защото през ноември на всеки три дни имаме мачове и все повече изпитват умора и различни проблеми“.

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