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Христо Стоичков: България има стадион на световно ниво!

  • 1 ное 2026 | 13:48
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Легендарният Христо Стоичков не скри емоциите си след първия мач на обновения стадион "Българска армия". Камата беше част от специалната церемония преди двубоя между ЦСКА и Славия, който завърши при нулево равенство.

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"Тази нощ не успях да спя! Наистина! Емоциите бушуват в главата ми! Спомням си за първия ми мач през 1985 година на Армията, спомням си последния на стария стадион преди 3 години. Направо е невероятно какво преживяхме вчера!

Стоичков: Може би никога не съм се вълнувал така
Стоичков: Може би никога не съм се вълнувал така

България има стадион на световно ниво! Благодаря на тези, които дадоха всичко от себе си, за да се случи! Благодаря на прекрасните фенове! И съм най-щастлив, че моят малък Христо имаше честта и привилегията да стане част от този ден! Само ЦСКА!", написа Стоичков.

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