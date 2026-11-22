Добри Козарев: Равностоен мач, никой не ни е виновен, че не можем да си вкараме положенията

Гигант (Съединение) допусна нова загуба, този път у дома от ФК Ямбол с 0:1.

„За мен мачът бе равностоен. Лошото е, че ние имахме 4 чисти положения и не можахме да вкараме нито едно от тях. Никой не ни е виновен, че в три поредни мача имаме проблеми в нападение и не успяваме да отбележим.

Два пъти срещу Куклен не можем да вкараме и днес срещу Ямбол“, коментира президентът Добри Козарев пред официалния сайт на Гигант (Съединение).

„Второто полувреме имахме превес, опитахме да изравним, но не се получи. Имаме още един мач у дома срещу Нефтохимик, нека мине и ще видим какво ще правим, но е неприятно, че загубихме днес и то у дома“, добави шефът на клуба.

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