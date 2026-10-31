Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Биг Санга герой за Левски, много важна победа за "сините" - коментирайте с Миро Будинов в студиото
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА

Новата „Армия“ на крака за Любо Пенев! Стадионът скандира името на легендата

  • 31 окт 2026 | 18:15
  • 6003
  • 3
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Славия

Един от най-емоционалните моменти при откриването на обновения стадион „Българска армия“ беше свързан с появата на легендата на ЦСКА Любослав Пенев. Бившият нападател получи специално посрещане от „червените“ привърженици, които се изправиха на крака и започнаха мощно да скандират името му.

"Армията" ври и кипи, усетете уникалната акустика, 18 000 се чуват като 180 000 (видео)
"Армията" ври и кипи, усетете уникалната акустика, 18 000 се чуват като 180 000 (видео)

По време на церемонията на терена една след друга излизаха легенди на „армейците“, които бяха приветствани с аплодисменти от трибуните. Всички получиха заслуженото признание на публиката, но при появата на Любо Пенев последва истински взрив от емоции.

Целият стадион се изправи на крака, а мощни скандирания „Любо Пенев! Любо Пенев!“ огласиха новия дом на „червените“.

Стоичков, Стенли и Марто са на "Армията"
Стоичков, Стенли и Марто са на "Армията"

След специалното посрещане Пенев се нареди до останалите легенди на ЦСКА, които взеха участие в церемонията по откриването на обновената „Българска армия“.

Доста европейски клубове ще завидят на новия терен на ЦСКА, ето как изглежда (снимки+видео)
Доста европейски клубове ще завидят на новия терен на ЦСКА, ето как изглежда (снимки+видео)

Реакцията на привържениците превърна появата на бившия голмайстор в един от най-запомнящите се моменти от празничното събитие.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Кирил Домусчиев скочи на Георги Иванов заради "явен слугинаж към определен отбор"

Кирил Домусчиев скочи на Георги Иванов заради "явен слугинаж към определен отбор"

  • 31 окт 2026 | 18:30
  • 6881
  • 68
11-те на ЦСКА и Славия, новата "Армия" препълнена час преди мача

11-те на ЦСКА и Славия, новата "Армия" препълнена час преди мача

  • 31 окт 2026 | 18:29
  • 11349
  • 78
Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

  • 31 окт 2026 | 18:33
  • 70783
  • 284
Дебрецен се похвали с повиквателна на Пламен Андреев

Дебрецен се похвали с повиквателна на Пламен Андреев

  • 31 окт 2026 | 17:58
  • 1740
  • 0
Стилиян Петров и Мартин Петров вече са на "Армията"

Стилиян Петров и Мартин Петров вече са на "Армията"

  • 31 окт 2026 | 17:55
  • 903
  • 4
"Армията" ври и кипи, усетете уникалната акустика, 18 000 се чуват като 180 000 (видео)

"Армията" ври и кипи, усетете уникалната акустика, 18 000 се чуват като 180 000 (видео)

  • 31 окт 2026 | 17:52
  • 9958
  • 37
Виж всички

Водещи Новини

Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

  • 31 окт 2026 | 18:33
  • 70783
  • 284
11-те на ЦСКА и Славия, новата "Армия" препълнена час преди мача

11-те на ЦСКА и Славия, новата "Армия" препълнена час преди мача

  • 31 окт 2026 | 18:29
  • 11349
  • 78
Доста европейски клубове ще завидят на новия терен на ЦСКА, ето как изглежда (снимки+видео)

Доста европейски клубове ще завидят на новия терен на ЦСКА, ето как изглежда (снимки+видео)

  • 31 окт 2026 | 17:07
  • 15454
  • 49
Манчестър Юнайтед сам се би в Лондон, Челси просто прибра трите точки

Манчестър Юнайтед сам се би в Лондон, Челси просто прибра трите точки

  • 31 окт 2026 | 16:31
  • 24396
  • 42
Веласкес: Футболистите ми имат страхотен характер

Веласкес: Футболистите ми имат страхотен характер

  • 31 окт 2026 | 18:49
  • 1496
  • 4