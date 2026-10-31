Новата „Армия“ на крака за Любо Пенев! Стадионът скандира името на легендата

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Един от най-емоционалните моменти при откриването на обновения стадион „Българска армия“ беше свързан с появата на легендата на ЦСКА Любослав Пенев. Бившият нападател получи специално посрещане от „червените“ привърженици, които се изправиха на крака и започнаха мощно да скандират името му.

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По време на церемонията на терена една след друга излизаха легенди на „армейците“, които бяха приветствани с аплодисменти от трибуните. Всички получиха заслуженото признание на публиката, но при появата на Любо Пенев последва истински взрив от емоции.

Целият стадион се изправи на крака, а мощни скандирания „Любо Пенев! Любо Пенев!“ огласиха новия дом на „червените“.

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След специалното посрещане Пенев се нареди до останалите легенди на ЦСКА, които взеха участие в церемонията по откриването на обновената „Българска армия“.

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Реакцията на привържениците превърна появата на бившия голмайстор в един от най-запомнящите се моменти от празничното събитие.

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Снимки: Startphoto