Геша: За първи път през този полусезон имахме късмет

В Каспичан, Септември (Тервел) спечели гостуването си на Ботев (Нови пазар) с 1:0. Срещата е от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Септември (Тервел) излъга Ботев (Нови пазар)

Георги Иванов-Геша, треньор на Септември коментира пред клубния сайт.

„Двубоят беше много труден. Домакините се бяха наострили, имаха положения, удариха две греди и изпуснаха дузпа. И пред тяхната врата имаше доста положения Стана си двуостър и интересен мач за феновете, които гледат отстрани. Мога да кажа, че за първи път през този полусезон имахме късмет. Ако мога да кажа, че това е късмет, защото ние имахме възможност да затворим мача по-рано“.

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