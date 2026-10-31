Шеф на ЦСКА разкри за безсънни дни и сълзи при откриването на „Армията“

Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров говори след откриването на обновения стадион „Българска армия“. Той не скри емоциите си от завръщането на „червените“ в техния дом и призна, че е бил развълнуван до сълзи по време на церемонията. Александров коментира и амбициите на клуба, като подчерта, че отборът трябва да се бори за шампионската титла.

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„Смятам, че има какво още да покажем. Със сигурност трябва да се поучим от грешките. Това е една много тежка организация, с много натоварена програма и с неща, които никога не са виждани в България. Това означава много, много голяма отговорност“, заяви Александров.

Техническият директор на „армейците“ разказа и за личната си връзка с клуба, като призна, че откриването на стадиона е било изключително емоционално за него.

„Аз съм бил 13 години юноша на този клуб и макар кариерата ми да се разви повече в чужбина, никога не съм оставал далеч от „Армията“ по един или друг начин. За мен със сигурност е специално. Няма да крия, поплаках си малко на откриването.“

Александров засегна и темата за амбициите на ЦСКА, като беше категоричен, че един резултат не бива да променя големите цели пред отбора.

„Един мач не трябва да се отразява на дадени амбиции. Трябва да се борим за титлата и да бъдем крайните победители, защото феновете чакат това от дълго време. Ако се справяме добре, най-вероятно привържениците ще пълнят стадиона“, допълни той.

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Бившият футболист разкри и колко натоварена е била организацията около откриването на съоръжението.

„Последният път, когато си легнах, беше преди пет дни. Сега следва мач в Европа и няма да имаме много време за почивка. Времето, в което се изграждаше стадионът, беше много, много трудно. Има много неща, които хората не виждат. Но за мен е важен крайният резултат“, завърши Михаил Александров.

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