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Новиков и Милов сред специалните гости на откриването на „Българска армия“

  • 31 окт 2026 | 19:29
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Звездите на родната борба – Семен Новиков и Кирил Милов, които взеха злато и бронз съответно на Световното първенство, са сред ВИП гостите за откриването на стадиона на ЦСКА – „Българска армия“. И двамата се състезават за борцовия клуб на „червените“ и, разбира се, са фенове на футболния ЦСКА. Те бяха и първите двама души, които говориха в програмата на “Армията”.Футболни топки

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„Чувствам се много добре. Тук, да подкрепя нашият отбор на този стадион. Благодаря на всички, които направиха това възможно!“, заяви лаконично световният шампион Новиков.

„Ще се постараем да донесем световна и олимпийска титла. Пожелавам на нашия отбор титли и успехи. Само напред ЦСКА!“, каза Милов. 

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