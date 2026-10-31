Стоичков: Може би никога не съм се вълнувал така

Легендата на родния футбол Христо Стоичков изрази радостта си от откриването на новия стадион на ЦСКА. Камата обра овациите заедно със своя малък внук - също Христо. Малко след първия съдийски сигнал на мача със Славия Ицо сподели в социалните мрежи, че може би никога не се е вълнувал толкова.
"Не съм и мечтал за такъв миг! В центъра на уникалната Българска армия! Заедно с моя малък внук Христо! Пред препълнените трибуни, които скандират ЦСКА!
Може би никога не съм се вълнувал така! Благодаря ви! Вие сте най-великата публика!
Завинаги един от вас, Христо Стоичков!", написа Ицо.