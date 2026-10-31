Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА

Стоичков: Може би никога не съм се вълнувал така

  • 31 окт 2026 | 20:02
  • 5421
  • 13

Легендата на родния футбол Христо Стоичков изрази радостта си от откриването на новия стадион на ЦСКА. Камата обра овациите заедно със своя малък внук - също Христо. Малко след първия съдийски сигнал на мача със Славия Ицо сподели в социалните мрежи, че може би никога не се е вълнувал толкова.

"Не съм и мечтал за такъв миг! В центъра на уникалната Българска армия! Заедно с моя малък внук Христо! Пред препълнените трибуни, които скандират ЦСКА!

Може би никога не съм се вълнувал така! Благодаря ви! Вие сте най-великата публика!

Завинаги един от вас, Христо Стоичков!", написа Ицо.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Кирил Домусчиев скочи на Георги Иванов заради "явен слугинаж към определен отбор"

Кирил Домусчиев скочи на Георги Иванов заради "явен слугинаж към определен отбор"

  • 31 окт 2026 | 18:30
  • 14480
  • 162
ЦСКА 0:0 Славия, Лапоухов спаси дузпа

ЦСКА 0:0 Славия, Лапоухов спаси дузпа

  • 31 окт 2026 | 20:21
  • 47683
  • 320
Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

  • 31 окт 2026 | 18:33
  • 84904
  • 341
Новата „Армия“ на крака за Любо Пенев! Стадионът скандира името на легендата

Новата „Армия“ на крака за Любо Пенев! Стадионът скандира името на легендата

  • 31 окт 2026 | 18:15
  • 14723
  • 17
Дебрецен се похвали с повиквателна на Пламен Андреев

Дебрецен се похвали с повиквателна на Пламен Андреев

  • 31 окт 2026 | 17:58
  • 3192
  • 2
Стилиян Петров и Мартин Петров вече са на "Армията"

Стилиян Петров и Мартин Петров вече са на "Армията"

  • 31 окт 2026 | 17:55
  • 1274
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Славия, Лапоухов спаси дузпа

ЦСКА 0:0 Славия, Лапоухов спаси дузпа

  • 31 окт 2026 | 20:21
  • 47683
  • 320
Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

  • 31 окт 2026 | 18:33
  • 84904
  • 341
Турция е в шок! Гьозтепе на Мъри срази Фенербахче насред Истанбул

Турция е в шок! Гьозтепе на Мъри срази Фенербахче насред Истанбул

  • 31 окт 2026 | 20:17
  • 12804
  • 11
Байерн 1:0 Борусия (Д), Кейн изпусна дузпа

Байерн 1:0 Борусия (Д), Кейн изпусна дузпа

  • 31 окт 2026 | 20:25
  • 5770
  • 8
Новата „Армия“ на крака за Любо Пенев! Стадионът скандира името на легендата

Новата „Армия“ на крака за Любо Пенев! Стадионът скандира името на легендата

  • 31 окт 2026 | 18:15
  • 14723
  • 17