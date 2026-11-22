Георги Радев: Поздравявам нашите футболисти

Черноломец (Попово) се наложи с 1:0 у дома над Септември (Драгоево). Срещата е от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Черноломец с минимален успех

Георги Радев, треньор на гостите коментира пред Sportal.bg .

„В Попово се получи хубав, динамичен двубой. Заслугата е и на двата отбора. Не правим трагедия от загубата. Поздравявам нашите футболисти. Доволен съм от играта, проявените агресия, характер и броя на головите положения, които създадоха пред противниковата врата. Направиха всичко това срещу един от водещите отбори в групата. Убеден съм, че добрите дни пред отбора ни предстоят“.

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