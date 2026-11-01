Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА

Бала за "Армията": Създадено е нещо впечатляващо

  • 1 ное 2026 | 13:46
  • 263
  • 0
Бала за "Армията": Създадено е нещо впечатляващо

Една от емблематичните фигури в историята на българския футбол Красимир Балъков, също изрази възхищението си от обновения стадион "Българска армия". Легендарният полузащитник присъства на официалното откриване на съоръжението, което беше отбелязано с двубой между ЦСКА и Славия, завършил при нулево равенство. Балъков поздрави "червените" и всички, които са участвали в реализирането на проекта. Той определи новия дом на армейците като впечатляващо съоръжение и подчерта значението на подобни инвестиции за развитието на футбола у нас. Бившият национал сподели впечатленията си в публикация в социалните мрежи, като изрази надежда и други клубове да последват примера на ЦСКА.

Ето какво написа Красимир Балъков:
"Поздравления за ЦСКА София и всички, които имат заслуга за този прекрасен стадион! Наистина е създадено нещо впечатляващо. Важна крачка напред за българския футбол! Много се радвам да виждам това положително развитие. Надявам се и други клубове да последват този пример, за да продължим заедно да развиваме българския футбол.
Само така!"

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Левски с надъхващо видео преди сблъсъка с Ягелония

Левски с надъхващо видео преди сблъсъка с Ягелония

  • 1 ное 2026 | 12:35
  • 852
  • 2
Шеф на Локомотив (Мездра): Тенденциозното съдийство направи мача нервен и оказа влияние върху крайния му резултат в Павликени

Шеф на Локомотив (Мездра): Тенденциозното съдийство направи мача нервен и оказа влияние върху крайния му резултат в Павликени

  • 1 ное 2026 | 12:29
  • 595
  • 1
Калпаков: Интересува ни резултатът

Калпаков: Интересува ни резултатът

  • 1 ное 2026 | 12:12
  • 600
  • 0
Валери Свиленов: Продължаваме да страдаме от детински грешки

Валери Свиленов: Продължаваме да страдаме от детински грешки

  • 1 ное 2026 | 12:09
  • 372
  • 0
Живко Желев: Не съм недоволен

Живко Желев: Не съм недоволен

  • 1 ное 2026 | 11:25
  • 922
  • 1
Тодор Живондов е отказал на Добруджа, Стефан Славов ще води тима

Тодор Живондов е отказал на Добруджа, Стефан Славов ще води тима

  • 1 ное 2026 | 10:54
  • 1992
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

  • 31 окт 2026 | 21:29
  • 143110
  • 1092
"Анализът на Нико Петров": Сангаранга потопи Дунав!

"Анализът на Нико Петров": Сангаранга потопи Дунав!

  • 1 ное 2026 | 13:35
  • 945
  • 4
Ще има ли Формула 1 своя нов шампион след Гран При на Мексико Сити?

Ще има ли Формула 1 своя нов шампион след Гран При на Мексико Сити?

  • 1 ное 2026 | 10:00
  • 7326
  • 1
Трябва да сте на около 60 години, за да помните последното изпадане на Манчестър Юнайтед

Трябва да сте на около 60 години, за да помните последното изпадане на Манчестър Юнайтед

  • 1 ное 2026 | 08:26
  • 12569
  • 11
Марк Маркес триумфира в Малайзия и вече докосва титлата в MotoGP

Марк Маркес триумфира в Малайзия и вече докосва титлата в MotoGP

  • 1 ное 2026 | 09:45
  • 7592
  • 11
Ако Исак е здрав, Ливърпул отново ще гледа към върха

Ако Исак е здрав, Ливърпул отново ще гледа към върха

  • 1 ное 2026 | 09:43
  • 5664
  • 4