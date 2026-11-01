Бала за "Армията": Създадено е нещо впечатляващо

Една от емблематичните фигури в историята на българския футбол Красимир Балъков, също изрази възхищението си от обновения стадион "Българска армия". Легендарният полузащитник присъства на официалното откриване на съоръжението, което беше отбелязано с двубой между ЦСКА и Славия, завършил при нулево равенство. Балъков поздрави "червените" и всички, които са участвали в реализирането на проекта. Той определи новия дом на армейците като впечатляващо съоръжение и подчерта значението на подобни инвестиции за развитието на футбола у нас. Бившият национал сподели впечатленията си в публикация в социалните мрежи, като изрази надежда и други клубове да последват примера на ЦСКА.

Ето какво написа Красимир Балъков:

"Поздравления за ЦСКА София и всички, които имат заслуга за този прекрасен стадион! Наистина е създадено нещо впечатляващо. Важна крачка напред за българския футбол! Много се радвам да виждам това положително развитие. Надявам се и други клубове да последват този пример, за да продължим заедно да развиваме българския футбол.

Само така!"

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google