Китай изпълни заканата си и „заличи“ Реал Мадрид и Мбапе

Китайската държавна телевизия CCTV не излъчи нито един двубой от Ла Лига в събота, съобщава "Марка", цитирайки агенция ЕФЕ. Предаванията от испанския шампионат бяха спрени в началото на седмицата след коментарите на звездата Килиан Мбапе относно колаж с лика на комунистическия лидер Мао Дзедун. В същото време онлайн платформата Migu излъчи по-голямата част от срещите, но изключи изявите на „кралския клуб“.

Скандалът с Мбапе в Китай застрашава бизнес за милиони и телевизионните права на Ла Лига

Според информациите мачовете от петък и събота — включително Виляреал - Еспаньол, Леванте - Атлетико Мадрид, Райо Валекано - Селта, Бетис - Малага и Барселона - Алавес — въобще не са фигурирали в официалната телевизионна програма на държавния канал. Същата съдба сполетя и двубоите, насрочени за неделя и понеделник: Хетафе - Севиля, Расинг Сантандер - Реал Мадрид, Елче - Валенсия, Атлетик Билбао - Реал Сосиедад и Депортиво Ла Коруня - Осасуна.

📺China cumple su amenaza y 'borra' al Real Madrid y a Mbappé https://t.co/K4rWhHKlj9 — MARCA (@marca) November 1, 2026

В мобилното приложение на CCTV все още са налични някои срещи отпреди въвеждането на забраната, като последната от тях е Селта срещу Бетис от 25 октомври. Въпреки че медията обичайно предава по един или два мача на кръг, в каталога ѝ вече липсва каквото и да е съдържание с участието на Реал Мадрид за целия настоящ сезон.

Платформата Migu, която държи ексклузивните дигитални права за Ла Лига на китайския пазар до сезон 2029/30, запази почти пълната си програма през уикенда с едно съществено изключение — гостуването на Реал Мадрид на Расинг Сантандер беше извадено от програмата.

🚨 ÚLTIMA HORA: China cumple su amenaza con el Real Madrid y Mbappé ❌ La televisión china no emitirá el Racing de Santander- Real Madrid 📺 Tampoco emitió ningún partido de LaLiga esta semana 📻 #PartidazoCOPE https://t.co/SVc6xogOw0 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 1, 2026

Проверката на ЕФЕ показва, че платформата е премахнала и предишните мачове на мадридчани от август и септември. Докато архивните резултати, репортажи и пълни записи на останалите испански тимове са свободно достъпни, „лос бланкос“ са напълно изтрити от системата. Още в началото на скандала потребители в социалните мрежи забелязаха, че от приложението са свалени и видеозаписите с головете на Мбапе от последното дерби срещу Барселона.

Напрежението възникна, след като в телевизионно интервю Мбапе сподели, че един от любимите му колажи в интернет включва неговото лице върху това на „китайски диктатор“, визирайки образа на Мао Дзедун, без да назовава директно името му.

Легенда на Реал за скандала с Мбапе и Китай: Те се смятат за господарите на света

Реакцията в Азия беше мигновена. Редица китайски компании прекратиха спонсорските си договори с футболиста, а държавната телевизия наложи вето върху мачовете на Реал Мадрид, изявите на самия нападател и рекламните му клипове.

Защо Мбапе така разгневи Китай и какви могат да бъдат последствията

Френският национал поднесе извинения на френски, английски и китайски език. Ръководството на Ла Лига също изрази съжаление за инцидента, а президентът на организацията Хавиер Тебас изпрати официално писмо до медийния конгломерат China Media Group (CMG), който управлява държавния телевизионен оператор.

От държавната корпорация потвърдиха, че са получили позицията на испанския шампионат и на Реал Мадрид, в която клубът заявява дълбокото си уважение към Китай. Въпреки това китайските медийни власти все още не са съобщили кога ще бъде отменена забраната за излъчване, а външното министерство на страната засега се въздържа от коментар за продължителността на наложените мерки.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google