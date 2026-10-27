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В Китай се обидиха на Мбапе и спряха излъчването на Ла Лига

  • 27 окт 2026 | 11:28
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В Китай се обидиха на Мбапе и спряха излъчването на Ла Лига

Китайската обществена телевизия CCTV е решила да спре излъчването на всички мачове от Ла Лига, като повод за това е изказване на звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе, което е било прието за обидно към страната, съобщават BBC и EFE.

В свое скорошно участие в канала в YouTube The Bridge Мбапе беше попитан за онлайн шегите, които го оприличават на диктатор. “Най-много ме кара да се смея тази, в която има видео на човек, мисля, че е китайски диктатор”, призна нападателят. Макар и да не посочи за когото всъщност става въпрос, в същия момент се показа колаж, на който лицето на бившия китайски комунистически лидер Мао Дзъдун е заменено от това на Мбапе.

От азиатската страна веднага реагираха, като от министерството на въшните работи заявиха: “Обърнахме внимание на въпросните информации. Думите и действията, които нараняват чувствата на китайския народ, естествено, ще бъдат посрещнати с опозиция от всички сектори на китайското общество. Тъй като неговите думите му бяха обидни към Китай и китайския народ, ние не можехме да ги преведем”. Според информациите редица местни компании като Dongpeng, Mengniu и Milkground, на които Мбапе е рекламно лице, вече са прекратили взаиомоотношенията си с френския футболист.

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Снимки: Gettyimages

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