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От Ла Лига веднага взеха мерки по проблема между Мбапе и Китай

  • 27 окт 2026 | 13:42
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От Ла Лига веднага взеха мерки по проблема между Мбапе и Китай

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас взе отношение по разразилата се криза в отношенията с Китай, предизвикана от шеговито изказване на Килиан Мбапе. Френският нападател сподели с усмивка за популярен колаж в интернет, който го сравнява с Мао Дзедун заради визуална прилика. Думите на звездата обаче предизвикаха сериозно напрежение, в резултат на което китайската телевизия обяви, че спира излъчването на мачовете от испанския шампионат.

Ла Лига изразява дълбоко съжаление за думите на Килиан Мбапе, които предизвикаха огорчение и обида в Китай. Напълно разбираме причинената вреда и от името на Ла Лига поднасям най-искрени извинения на китайския народ”, се казва в позиция на Тебас.

Шефът на Лигата акцентира върху стабилното партньорство между организацията и азиатската държава, градено през годините: „В продължение на много години изграждахме отношения, основани на взаимно уважение, доверие и сътрудничество с Китай, държавните власти, спортните организации, медийните партньори и милионите почитатели на испанския футбол. Не можем да позволим една индивидуална постъпка да хвърли сянка върху това партньорство и да нанесе щети на повече от 20 професионални клуба и на огромната фенска маса в страната.“

В заключение футболният функционер увери, че се вземат мерки за изглаждане на ситуацията: „Предприемаме всички възможни стъпки и водим директен диалог с нашите партньори в Китай, за да преодолеем този проблем. Нашият ангажимент към Китай, неговия народ и институции остава непоколебим. Отношения, създавани с толкова труд в продължение на години, не бива да се развалят заради единичен епизод.

В Китай се обидиха на Мбапе и спряха излъчването на Ла Лига
В Китай се обидиха на Мбапе и спряха излъчването на Ла Лига
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