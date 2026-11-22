Барселона приема съперник, срещу когото често страда

Днес от 15:00 часа Барселона приема Виляреал в среща от 13-ия кръг на испанската Ла Лига. Сблъсъкът ще се проведе на стадион "Спотифай Камп Ноу". Каталунците влизат в двубоя като водачи в подреждането, докато гостите от Виляреал ще се опитат да се изкачат по-напред от осмото място.

Барселона заема първото място във временното класиране с актив от 33 точки след 12 изиграни мача (11 победи и 1 загуба), при голова разлика 48:13. Втори е Реал Мадрид с 30 точки. Виляреал се намира на 8-о място с 15 точки след 12 двубоя (4 победи, 3 равенства и 5 поражения) и голова разлика 17:15.

В последните си пет мача във всички турнири Барселона записа три победи и две загуби. В миналия кръг на първенството каталунците надделяха като гости над Атлетико Мадрид с 2:1, а преди това в Шампионската лига победиха Астън Вила с 3:0 на собствен терен и отнесоха Алавес с 6:1 в Ла Лига. Преди тези успехи тимът претърпя поражения от Реал Мадрид у дома с 1:2 и от Пари Сен Жермен като гост с 2:4.

Виляреал също регистрира три победи и две загуби в последните си пет двубоя. В миналия си мач от първенството "жълтата подводница" спечели срещу Хетафе с 2:0 у дома, а преди това постигна победи над Манакор с 5:0 за Купата на краля и над Валенсия с 2:1 като гост в Ла Лига. Загубите за тима дойдоха в Шампионската лига от Пари Сен Жермен у дома с 0:6 и от Еспаньол в първенството с 0:1.

В състава на домакините, воден от старши треньора Ханзи Флик, с контузии са хафовете Чави Еспарт и Родри, както и нападателят Рууни Барджи. В същото време Андреас Кристенсен е с болки в левия прасец и е под въпрос за двубоя, а Пау Кубарси също бе измъчван от проблеми в бедрото.

За Виляреал поради травма извън сметките е полузащитникът Аласан Диата.

В последните 5 мача между двата тима Барселона има 3 победи, а Виляреал е постигнал 2 успеха. Най-скорошната среща помежду им бе спечелена от каталунците с 4:1 у дома през февруари 2026 г. Преди това Барселона надделя с 2:0 като гост през декември 2025 г. Гостите от Виляреал обаче имат добри спомени от гостуванията си на "Камп Ноу", след като спечелиха с 3:2 през май 2025 г. и с 5:3 през януари 2024 г. Преди тези два успеха на Виляреал, Барселона бе постигнал победа с 5:1 като гост през септември 2024 г.

Исторически двубоите между Барселона и Виляреал предлагат голямо количество голове и интрига. В голмайсторската листа на Ла Лига през настоящия сезон за Барселона блестят Рафиня с 15 попадения и Ламин Ямал с 10 гола, а Фермин Лопес има 5 отбелязани гола. За Виляреал ключова фигура в атака е Жорж Микаутадзе.

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Снимки: Gettyimages