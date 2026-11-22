Чаби Алонсо: Психически сме уязвими

Мениджърът на Челси Чаби Алонсо призна, че отборът му преминава през труден период и изпитва сериозни психологически проблеми след тежката домакинска загуба с 1:4 от Лийдс. Лондончани допуснаха трето поредно поражение в Премиър лийг и се смъкнаха до осмото място в класирането.

„Разочаровани сме и сме тъжни. Трудно е да приемем тази загуба. В момента сме психически уязвими. Загубихме част от увереността, с която играехме. Това е деликатен момент, но трябва да преминем през него заедно и да намерим решения“, заяви испанският специалист.

„Проблемите започнаха след изравнителния гол. Дотогава се справяхме добре, създавахме положения и успявахме да преодоляваме пресата на съперника. След това обаче те започнаха да вярват, че могат да спечелят, а ние загубихме увереността си. Това промени изцяло мача“, обясни Чаби Алонсо.

Лийдс разказа играта на Челси насред “Стамфорд Бридж”

„Когато получим удар, не успяваме да се възстановим достатъчно бързо и да покажем необходимата устойчивост. Трябва да бъдем по-силни психически, защото подобни ситуации са неизбежни във Висшата лига“, добави той.

Алонсо не се съгласи и с решението на съдията Майкъл Оливър да отсъди дузпа за Лийдс, от която Доминик Калвърт-Люин направи резултата 2:1.

„За мен това не беше дузпа. Смятам, че решението на съдията беше прекалено строго“, коментира испанецът.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages