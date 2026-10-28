Популярни футболисти от Ла Лига критикуват министър след тежкия инцидент

Футболистите Маркос Йоренте, Даниел Карвахал, Тибо Куртоа, Хоселу и Алекс Баена изразиха силно възмущение в социалните мрежи след инцидента между два влака, станал в испанската провинция Толедо. Към този час има потвърдени 64 загинали.

🔴ÚLTIMA HORA | El accidente ferroviario en Toledo deja al menos 64 muertos, según confirma la Junta de Castilla-La Mancha #Canal24horas https://t.co/7cLLxO8qFP — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 28, 2026

В съобщението се отправят директни критики към министъра на транспорта и устойчивата мобилност Оскар Пуенте. Играчите го упрекват в прекомерна активност в социалните мрежи за сметка на реалните му отговорности начело на министерството.

Позицията беше публикувана първоначално от Йоренте, след което останалите играчи я споделиха в своите профили.

„Скъпи Оскар Пуенте, не е ли време да оставиш “Екс” настрана и да се съсредоточиш върху работата, за която ти плащаме?

Когато са застрашени човешки животи, минимумът, който може да се изисква от един министър на транспорта, е отговорност, сериозност, безопасност и уважение.

Писна ни от политици, които изглеждат по-загрижени да печелят спорове в социалните мрежи като 13-годишни деца, вместо да бъдат на висотата на своите отговорности.

“Екс” не е твоята работа. Твоята работа е общественият транспорт, сигурността и поемането на отговорност, когато нещата се объркат. Досега в това се справяш катастрофално, но както винаги ще прехвърлиш вината на друг. Нека циркът продължи.“

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