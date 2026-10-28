Популярни футболисти от Ла Лига критикуват министър след тежкия инцидент

Футболистите Маркос Йоренте, Даниел Карвахал, Тибо Куртоа, Хоселу и Алекс Баена изразиха силно възмущение в социалните мрежи след инцидента между два влака, станал в испанската провинция Толедо. Към този час има потвърдени 64 загинали.
В съобщението се отправят директни критики към министъра на транспорта и устойчивата мобилност Оскар Пуенте. Играчите го упрекват в прекомерна активност в социалните мрежи за сметка на реалните му отговорности начело на министерството.
Позицията беше публикувана първоначално от Йоренте, след което останалите играчи я споделиха в своите профили.
„Скъпи Оскар Пуенте, не е ли време да оставиш “Екс” настрана и да се съсредоточиш върху работата, за която ти плащаме?
Когато са застрашени човешки животи, минимумът, който може да се изисква от един министър на транспорта, е отговорност, сериозност, безопасност и уважение.
Писна ни от политици, които изглеждат по-загрижени да печелят спорове в социалните мрежи като 13-годишни деца, вместо да бъдат на висотата на своите отговорности.
“Екс” не е твоята работа. Твоята работа е общественият транспорт, сигурността и поемането на отговорност, когато нещата се объркат. Досега в това се справяш катастрофално, но както винаги ще прехвърлиш вината на друг. Нека циркът продължи.“